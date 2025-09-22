Un deputat AfD din Bundestag a dus un grup dintr-o circumscripție din fosta Germanie de Est, la ambasada rusă din Berlin.

Birgit Bessin de la AfD s-a ocupat de vizită, organizată în cadrul programului de vizite al Bundestagului, dar este acum puternic criticată – în special din cauza utilizării banilor publici, potrivit welt.de.

Vizita a avut loc în cadrul programului oficial de vizite al Bundestagului, organizat de Biroul de Presă Federal și finanțat din bani publici.

„Împreună cu un grup de vizitatori din circumscripția mea Oberspreewald-Lausitz/Elbe-Elster am fost astăzi dimineață oaspeți la ambasada Rusiei”, a scris Bessin miercuri într-o postare pe Instagram. Ea a publicat și o fotografie de grup în fața steagului Rusiei.”

Vizita a avut loc, conform informațiilor, pe 11 septembrie, cu aproximativ 40 de persoane. Bessin a mai declarat: „Mai ales în această situație politică tensionată, este mai important ca niciodată să menținem comunicarea deschisă.”

Vizita la Ambasada Rusiei a coincis cu o situație politică sensibilă: cu o zi înainte, drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian polonez. În acest context, criticii consideră vizita la ambasadă problematică. Într-un interviu pentru „T-Online”, deputatul CDU Knut Abraham, de asemenea reprezentant al Guvernului German pentru Polonia, a spus: „Aceasta nu este o 'comunicare' naivă, așa cum sugerează doamna Bessin. O vizită informativă la ambasada unei țări care duce un război de agresiune brutal nu este altceva decât un sprijin intenționat pentru război.”

