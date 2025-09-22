Vizită la ambasada Rusiei pe bani publici. Un deputat extremist a semănat revoltă națională în Germania

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 23:42
253 citiri
Vizita a avut loc în cadrul programului oficial de vizite al Bundestagului, FOTO Instagram/ bessin_birgit_afd

Un deputat AfD din Bundestag a dus un grup dintr-o circumscripție din fosta Germanie de Est, la ambasada rusă din Berlin.

Birgit Bessin de la AfD s-a ocupat de vizită, organizată în cadrul programului de vizite al Bundestagului, dar este acum puternic criticată – în special din cauza utilizării banilor publici, potrivit welt.de.

Vizita a avut loc în cadrul programului oficial de vizite al Bundestagului, organizat de Biroul de Presă Federal și finanțat din bani publici.

„Împreună cu un grup de vizitatori din circumscripția mea Oberspreewald-Lausitz/Elbe-Elster am fost astăzi dimineață oaspeți la ambasada Rusiei”, a scris Bessin miercuri într-o postare pe Instagram. Ea a publicat și o fotografie de grup în fața steagului Rusiei.”

Vizita a avut loc, conform informațiilor, pe 11 septembrie, cu aproximativ 40 de persoane. Bessin a mai declarat: „Mai ales în această situație politică tensionată, este mai important ca niciodată să menținem comunicarea deschisă.”

Vizita la Ambasada Rusiei a coincis cu o situație politică sensibilă: cu o zi înainte, drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian polonez. În acest context, criticii consideră vizita la ambasadă problematică. Într-un interviu pentru „T-Online”, deputatul CDU Knut Abraham, de asemenea reprezentant al Guvernului German pentru Polonia, a spus: „Aceasta nu este o 'comunicare' naivă, așa cum sugerează doamna Bessin. O vizită informativă la ambasada unei țări care duce un război de agresiune brutal nu este altceva decât un sprijin intenționat pentru război.”

Două avioane Eurofighter din Germania, trimise pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice. „Forță de reacție rapidă”
Două avioane Eurofighter din Germania, trimise pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice. „Forță de reacție rapidă”
Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis duminică dimineață două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra...
O forță vestică, prietenă de decenii cu Putin, se leapădă definitiv de el: Toate seifurile Rusiei vor fi folosite
O forță vestică, prietenă de decenii cu Putin, se leapădă definitiv de el: Toate seifurile Rusiei vor fi folosite
Timp de zeci de ani, multe țări occidentale au făcut afaceri de zeci de miliarde cu Putin, profitând de resursele energetice ale Moscovei oferite la prețuri mici, dar fără să-și dea seama...
#Germania, #ambasada rusa, #berlin, #Germania Rusia, #afd germania , #Germania
