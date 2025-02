Viața neconvențională a liderei de extremă dreapta din Germania. Alice Weidel are doi băieți pe care îi crește cu soția sa de origine sri-lankeză în Elveția

Atunci când vicepreședintele JD Vance a criticat, săptămâna trecută, faptul că Germania a marginalizat partidele de extremă dreapta, nu a menționat direct Alternativa pentru Germania (AfD). Totuși, imediat după discursul său de la Conferința de Securitate de la Munchen, care a șocat audiența prin comparația dintre democrațiile europene de astăzi și totalitarismul sovietic, Vance s-a întâlnit cu Alice Weidel, lidera AfD.

Fostă analistă de investiții, în prezent mamă a doi băieți alături de soția sa de origine sri-lankeză, stabilită în Elveția, Alice Weidel, în vârstă de 46 de ani, a ajuns să devină fața surprinzătoare a AfD. Partidul său naționalist militează împotriva imigrației și definește familia tradițională ca fiind un bărbat și o femeie care cresc copii, scrie The New York Times.

Sprijinită de administrația americană actuală și susținută chiar de Elon Musk, Weidel a fost esențială în eforturile AfD de a câștiga teren pe scena politică germană, ducând partidul la un confortabil loc doi în sondaje, înainte de alegerile naționale de duminică.

Cu un stil vestimentar ce include pulovere cu guler înalt și coliere cu perle, Alice Weidel a reușit să ofere o imagine cosmopolită unui partid asociat cu neonaziști și cu planuri de răsturnare a statului. Totuși, extremismul AfD rămâne neschimbat. „Cu Alice Weidel la timona, AfD a devenit tot mai radical”, spune Ann-Katrin Müller, jurnalistă la Der Spiegel.

AfD se află în fața social-democraților conduși de cancelarul în funcție, Olaf Scholz, și în urma conservatorilor creștin-democrați ai lui Friedrich Merz, favorit pentru funcția de viitor cancelar. Deși celelalte partide refuză să colaboreze cu AfD pentru formarea unui guvern, Weidel a reușit să prezinte partidul drept unul mainstream. Duminică, ea a participat la o dezbatere televizată alături de rivalii săi din partidele tradiționale, inclusiv Robert Habeck, candidat din partea Verzilor. Deși prestația sa a fost privită cu rezerve, aceasta a câștigat un punct important: pentru prima dată, AfD a fost invitată la o asemenea dezbatere, urmărită de milioane de telespectatori.

You think this d🏳️‍🌈🏳️‍🌈e c@rp3t muncher Alice Weidel with her 💩 "wife" will save Germany? 🤡 pic.twitter.com/xFSHobyf8l