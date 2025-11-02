Un mare campion e acuzat de agresiune. Ce i-ar fi făcut fostei iubite

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 11:40
297 citiri
Un mare campion e acuzat de agresiune. Ce i-ar fi făcut fostei iubite
Gervonta Davis FOTO X @Sourceofboxing

Campionul mondial la categoria uşoară Gervonta Davis se confruntă cu un nou proces în urma unor noi acuzaţii de agresiune asupra unei foste iubite, cu două săptămâni înainte de meciul cu Jake Paul, relatează BBC.

O acţiune civilă a fost intentată împotriva boxerului în vârstă de 30 de ani de către fosta sa iubită, Courtney Rossel, în Miami-Dade, Florida, joi, femeia acuzându-l de agresiune, agresiune agravată, sechestrare, răpire şi provocare intenţionată de suferinţă emoţională.

Rossel solicită despăgubiri compensatorii şi punitive „de peste 50.000 de dolari", precum şi un proces cu juraţi.

Americanul Davis urmează să îl înfrunte pe Paul, YouTuberul devenit boxer, într-un meci demonstrativ la Miami, la 14 noiembrie.

Promotorii Most Valuable Promotions au emis sâmbătă un comunicat în care au anunţat că au demarat o anchetă după ce a fost depusă noua plângere.

„În acest moment, colectăm informaţii şi analizăm detaliile pentru a ne asigura că orice decizie pe care o luăm este verificată cu atenţie”, se arată în comunicat.

„Condamnăm fără echivoc orice formă de violenţă şi ne angajăm să tratăm această chestiune cu atenţie şi respect faţă de toate părţile implicate. Vom lua o decizie cu privire la paşii următori după ce vom finaliza analiza şi vom consulta părţile implicate.”

Conform noii plângeri, Davis a atacat-o pe Rossel la locul de muncă în 27 octombrie şi o ameninţase anterior cu moartea.

Rossel susţine, de asemenea, că au existat „cel puţin” patru incidente anterioare în care el „a agresat-o fizic şi a strangulat-o”.

Procesul menţionează că Rossel suferă de sindrom de stres post-traumatic (PTSD) şi urmează un tratament terapeutic.

Acesta survine la două luni după ce o altă fostă iubită a renunţat la plângerea împotriva lui Davis pentru violenţă domestică.

El a fost arestat anterior pentru violenţă domestică în februarie 2020 şi decembrie 2022.

Davis a ispăşit 44 de zile de închisoare în 2023 după ce a încălcat termenii unei sentinţe de 90 de zile de arest la domiciliu, în legătură cu un caz penal de fugă de la locul accidentului care a avut loc în oraşul său natal, Baltimore, în noiembrie 2020.

Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher
Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câștigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro, în finala căruia l-a învins în trei...
Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
Președintele Nicușor Dan ar putea participa duminică, 2 noiembrie, la ceremonia de lansare oficială a candidatului USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Duminică, USR va avea...
#Gervonta Davis, #acuzatie, #agresiune, #box, #iubita , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Vreau sa cresc gaini!" La 31 de ani, milionara in euro umilita de o romanca i-a lasat masca pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surpriză la intonarea imnului. Cine e ”jucătorul” dus imediat la secția de poliție
  2. Un mare campion e acuzat de agresiune. Ce i-ar fi făcut fostei iubite
  3. Derby în Premier League. Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin contra lui Chelsea
  4. ”Măcel” în semifinala Sinner - Zverev de la ATP Paris. Cine e al doilea finalist
  5. Mario Balotelli nu s-a ferit de cuvinte, după ce a fost îndepărtat de la clubul lui Dan Șucu: fostul atacant "a explodat"
  6. FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
  7. Era ultima fază a meciului și echipa lui a avut penalty: cum a putut să bată Cristiano Ronaldo VIDEO
  8. "Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”
  9. Ofertă-șoc pentru un fotbalist de la FCSB: "Am 7 milioane de euro pe masă pentru el"
  10. Recital pe Bernabeu: Real Madrid și-a desființat adversara și domină campionatul