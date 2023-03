Geta din Liceenii împlinește azi 55 de ani: cum arată acum actrița care a devenit faimoasă peste noapte

Seria Liceeni a avut un succes teribil la public, iar personajele filmului s-au bucurat de o popularitate imensă.

Unul dintre cele mai îndrăgite personaje a fost Geta, partenera zburdalnică a lui Ionică. Rolul Getei a fost jucat de Cesonia Postelnicu, actrița care împlinește astăzi, 10 martie, 55 de ani.

Ea chiar era în ultimul an de liceu în momentul filmărilor, spre deosebire de Ionică (Mihai Constantin), care e cu patru ani mai în vârstă.

Cesonia Postelnicu a povestit cum a ajuns în distribuția Liceeni.

"Eram la liceu în ultimul an, deci încă minoră. Am fost contactată de regizorul Nicolae Corjos, care mi-a dat scenariul filmului și mi-a spus să îmi aleg ce personaj feminin doresc. Am intrat în casă pe ascuns cu scenariul, deși nu mai puteam de nerăbdare, am așteptat să vină seara pentru că dacă mă duceam la culcare și spuneam noapte bună știam că mama nu mai intră la mine în cameră, am citit scenariul cu o lanternă sub pătură.

A doua zi m-a rugat să mă duc la el și să-i spun ce am ales. Am ales-o pe Geta pentru că era personajul în care m-am regăsit. Eram toți atât de copii și copiii pe vremea aia erau atât de puerili! Niciunul dintre noi nu a știut ce i se întâmplă de fapt. A fost ca un vis. Am făcut cu atâta credință totul și cu atâta bucurie și lejeritate... A fost extraordinar. Primul film a fost minunea lumii", a povestit ea într-un interviu acordat Adevărul.

Succesul filmului a fost instantaneu. "Da, ne recunoștea lumea pe stradă, în magazine, eram pupați, eram atinși... După film am făcut un spectacol cu care am mers peste tot prin țară, iar la Constanța, la Sala Sporturilor, am avut 5.000 de marinari în public. Am avut un succes nebun cu acest spectacol. Se spărgeau geamuri la cinema, cozile erau întinse pe tot Magheru... A fost nebunie! A fost un film adorat de public".

Fostă elevă a lui Dem Rădulescu la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“, Cesonia Postelnicu poate fi urmărită acum la Teatrul Național.

