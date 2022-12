Un român care și-a rupt piciorul pe gheață la spălătoria auto vrea să-și facă dreptate. "Îmi dau demisia și voi trăi doar din despăgubiri"

În aproape toată țara a fost ger în ultimele nopți, iar în unele zone a nins. În perioada sezonului rece românii sunt obligați să curețe gheața din jurul caselor sau în zona în care au mici afaceri sau spații comerciale, pentru a preveni posibile accidente.

Este cazul unui român care a căzut pe gheața formată la spălătoria auto la care a mers să-și spele mașina. Acesta și-a fracturat piciorul după ce a alunecat, iar acum soția sa le cere sfatul avocaților pentru a-i face dreptate, după cum a scris pe Facebook.

"Astăzi soțul meu a fost să spele mașina la self wash. Pe jos era gheață, a alunecat și și-a rupt piciorul. Acum soțul are nevoie de operație pentru că e destul de grav. În cauză, patronul este de vină ca nu a dat cu ceva pe jos. Am înțeles că ține de partea civilă. Cum se procedează mai departe?", a întrebat femeia pe grupul Avocatul online.

"Ai firmă? Ai și obligații"

În comentarii, unii îi dau dreptate femeii pentru demersurile pe care vrea să le facă.

"Este obligația patronului să creeze condiții să nu te accidentezi. Ai firmă? Ai și obligații."

"Orice local are asigurare. Patronul trebuie să spună de cine aparține la asigurare ei plătesc totul, nu știu dacă se dau și ceva despăgubiri, dar operația și dacă muncește bani de pe concediu medical îl plătește asigurarea, acuma depinde dacă are așa ceva, că este cam scumpă și mulți o fac doar de pomană, să scape nu se gândesc și la accidente."

"Trebuie să ne asigurăm că nu își pierde nimeni viața. În plus, este obligația firmelor să curețe orice pericol din fața și incinta firmei, altfel cu ce am fi diferiți de o junglă?"

"În Germania este foarte serioasă treaba asta, dar în România nu cred, se pare că lumea aici rade, în Germania locuiesc și suntem obligați și noi ca locuitori să dăm pe jos cu sare să nu avem gheață și atunci când e zăpada să o dăm cu lopata! Dacă se întâmplă un om să cadă să se lovească pe trotuarul nostru suntem buni de plata, valabil e și pentru toamna când sunt frunze! Și pe alea se poate aluneca! Aici legea e aspră și dacă se întâmpla așa ceva chiar trebuie să plătești (nu daune morale atenție! Ci spitalizarea și tratamentul persoanei care cade )".

"Vă compătimesc, sincer, dar cred că vă veți izbi de uși închise. Probabil vor spune că dacă îi cădea în cap o bucată de gheață bietului om, abia atunci se luau măsuri. (Cei de la ultimul etaj, mare grijă să curățați frecvent.)

Accidentul fiind produs pe tarlaua lui, este posibil să câștigați procesul dacă dați de un avocat bun.

Mă gândesc doar dacă i s-ar întâmpla asta vreunei persoane din familie, și eu aș merge până în pânzele albe. Însănătoșire grabnică și succes!"

"Găsiți un avocat și rezolvați problema. Dacă patronul nu este în stare să asigure siguranța clienților iarna să închidă spălătoria până la vară."

"Ce vină are patronul?"

Mulți îi iau apărarea patronului și o acuză pe femeie că încearcă doar să facă rost de niște bani.

"La spălătorie e clar că se face gheață, se lucrează cu apă, oricâte condiții ai face, mai ține și de tine ca om, fii tu cu ochii în altă parte și rupe-ți gâtul, că răspunde patronul."

"Dacă te duci pe pârtie și cazi că este zăpadă pe jos îl bagi pe administratorul ei la pușcărie?"

"Dreptate pentru că te duci în adidași la spălătorie și ai impresia că speli cu gaz și se evaporă? Pe bune acum..nu eșți în stare, nu-ți asumi eventualele pericole, stai în banca ta. Te duci la o spălătorie normală și niște oameni plătiți fac asta pentru tine.

Adică eu dacă întru cu adidașii plini de noroi într-un magazin și alunec pe gresie e vina lor sau cum?"

"Urât, urât și iar urât să vă gândiți să faceți așa ceva patronului, eu aș râde dacă domnul în cauză s-ar prezenta cu această problema.

E ca și cum mă duc la piscină, alunec, cad și dau în judecată conducerea că nu mi-au asigurat viața."

"Le trebuie bani de crăciun, doar îs cheltuieli mari. Și-au găsit ei o metodă."

"Mâine mă duc în fața primăriei și alunec, cer despăgubiri de milioane de euro."

"Am căzut și eu odată când am coborât din mașină, atunci n-am realizat cât de norocoasă eram, puteam să dau în judecată firma maășinii, și posesorul trotuarului plus pe cei ce au pus bordurile, acum eram ceva gen Becali."

"Dacă e împiedicat e de vină administratorul?"

"Mi-am adus aminte că am căzut la metrou, acum șapte ani! Metrorex, vin."

"Numai în America stau oamenii sub crengi de copaci aproape rupte, poate poate le cad în cap să dea în judecată administrația."

"Eu zic să dea în judecată și firma care a produs încălțările, că nu le-a făcut talpă antiderapantă.

Ba! Treziți-va mă! Nu mai căutați țapi ispășitori că sunteți voi căscați.

Nu da bani pe avocat, dă-i la terapie mai degrabă și ai să înțelegi că nu patronul e de vină că a căzut bărba-tu."

"Ce idee bună, azi îmi dau demisia și voi trăi doar din despăgubiri"

"Acum un an jumate plimbam câinele seara, nu am văzut că lipsește bordura și m-am dus grămadă. Ruptură de menisc și ligamente, trebuie operat genunchiul, în cazul ăsta trebuia să dau primăria în judecată, nu?"

"Aveți nevoie de bani pentru sărbători, nu? Altfel nu îmi explic cum puteți gândi asemenea lucruri! Dar ce vreți să facă patronul spălătoriei? Să îl ia de mânuță pe soț să îl urce în mașină?"

"E logic că nu poate da cu nimic, e spălătorie și este prezentă apă. Apa îngheață sub 0 grade."

"Ce vină are patronul că a alunecat soțul?

Nu e că și cum se spală cu gaz, e logic că se pot întâmpla accidente. Data viitoare să meargă la spălătorii normale, sigur angajații nu vor cădea."

"Dacă soțul tău cădea în veceu acasă pe cine dădeați în judecată"

