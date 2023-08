Cu ce fotbalist era comparat cântărețul Gheboasă atunci când juca fotbal de performanță

Trapperul Gheboasă susține că a evoluat la juniorii Chindiei Târgoviște, fiind un jucător talentat, dar a preferat să-şi urmeze pasiunea pentru muzică, care i-a adus și câștiguri financiare.

”Nu am fost rău deloc. Eu am făcut fotbal profesionist la Chindia. Bănel Nicoliță mi se spunea, jucam banda dreaptă. Muzica m-a ajutat, însă, cel mai mult. În 2020 m-am apucat, practic. Nu m-am gândit niciodată sunt talentat, că am ceva în plus.

Am pornit doar cu o poveste de viață, cu refuzuri pe toate palierele, cu etnia mea. Am făcut un clip de 3 lei și mă știau doar vecinii. Piesa a ajuns în 3 luni la 1 milion de vizualizări pe YouTube. Apoi am făcut altele și am unele cu 15-16 milioane, de succes.

Eram un no-name, acum mă urmăresc milioane de oameni. Am ajuns aici cu credința, eu cred în Dumnezeu și sunt convins că el m-a adus aici. Credința mea m-a adus, foamea și munca”, a transmis Gheboasă, potrivit G4media.ro.

Gheboasă, originar din Târgoviște, a devenit celebru în lumea muzicii grației versurilor din melodiile sale care abundă în obscenități. Recent, el a cântat la Untold, prestația sa fiind urmată de critici virulente la adresa organizatorilor.