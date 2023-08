Liderul Partidei Romilor a reacționat la declarațiile lui Gheboasă: ”Nu-l cunosc, el ca artist mai are mult”

Trapperul Gheboasă a cântat, la Untold, împreună cu adolescenții din public, piese pline de obscenități și înjurături, atrăgându-și oprobriul public.

Acest lucru pare să-i fi stârnit ambiții și mai mari tânărului de 21 de ani, din Târgoviște, care acum visează la o carieră politică.

„Eu sunt țigan, nu sunt român și am văzut că aveți o legătură foarte strânsă cu Victor Ponta și aș dori să îl înștiințați cumva că îmi doresc să ajung președinte la Partida Romilor. Dacă se poate să facă cumva, să mă aducă în funcție”, a spus Gheboasă, în direct la emisiune moderată de Victor Ciutacu, la Romania TV.

Președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa (APRPE), Nicolae Păun, a reacţionat marţi la declarațiile lui Gheboasă.

„Nu îl cunosc pe acest tânăr, acum am auzit de el, în urma incidentului de la Untold. Deși apreciez faptul că și-a declarat etnia, el ca artist mai are mult până să ajungă la nivelul lui Connect-R. Pentru a fi președintele Partidei Romilor nu-ți trebuie abilități de rapper, îți trebuie multe alte calități. Cu toate acestea, dacă are de gând să se înscrie în Partida Romilor și împreună să organizăm o serie de spectacole caritabile pentru copiii instituționalizați, îl aștept cu drag”, a precizat Nicolae Păun.