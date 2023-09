Bucureșteanul care s-a trezit cu ghenă de gunoi în fața apartamentului cumpărat: „Mă veți despăgubi cu de "X" ori valoarea”

Mulți români cumpără cu eforturi mari locuințe, iar unii fac credite pe care le achită în zeci de ani. Sunt situații în care problemele nu se termină odată cu achiziționarea unui apartament.

Este cazul unui bucureștean care locuiește în Sectorul 3, nemulțumit că în parcarea de lângă bloc se lucrează la amplasarea unor ghene de gunoi, după cum a relatat pe Facebook. Acesta are de gând să ceară despăgubiri.

"Nu dețineți o listă de semnături"

"Am observat că pe strada Plutonier Petre Ionescu numărul 10, vreți să montați ghene de gunoi în parcarea din spatele blocului.

1. Noi, locatarii, când am cumpărat apartamentele nu erau prevăzute cu ghena de gunoi în dreptul geamurilor noastre (mă veți despăgubi cu de "x" ori valoarea apartamentului pentru a mă putea muta în alt cartier și în alt bloc care nu are ghena la geam).

2. Nu aveți aprobarea mea și nici a vecinilor mei, nu dețineți o listă de semnături prin care oamenii vor să inhaleze duhoarea de gunoi în dreptul geamurilor lor.

3. Nu sunt singur, suntem mulți care nu vrem acest lucru."

"Ne vom vedea în instanță pentru a ne despăgubi"

"4. Blocul nu are ieșire prin spate, deci creați un disconfort persoanelor cu handicap care trebuie să ocolească foarte mult să își arunce gunoiul, asemenea și bătrânilor.

5. Vă reamintesc că atunci când am cumpărat imobilul nu aveam ghena la geam. Dacă avea ghena la geam nu făceam credit pe 30 de ani pentru a îl cumpăra.

Personal voi strânge semnături de la toți locatarii de vârsta mea care nu sunt de acord cu asta și ne vom vedea în instanță pentru a ne despăgubi.

Proiectul blocului nu este prevăzut cu acele gauri în asfalt care pun în pericol siguranța noastră și a copiilor noștri.

Noi știm că dumneavoastră vedeți doar BENEFICII în acest lucru, însă cetățenii, nu", a scris acesta pe grupul Cetățean sector 3.

"Când am cumpărat apartamentul, aveam vedere spre lacul IOR"

În comentarii, mai mulți membri ai grupului susțin demersul.

"Strângeți semnături în bloc și depuneți petiție la primărie. Comentatul pe Facebook nu va rezolva nimic."

"Când am cumpărat apartamentul aveam vedere spre lacul IOR, o panoramă splendidă, acum câțiva ani s-a construit o clădire chiar in curtea școlii din fața blocului și ne-a luat toată priveliștea, nimeni n-a fost întrebat, nu s-a respectat nici distanța fața de celelalte blocuri, de școală și se pare că nu există nici autorizație de construcție, deci ce se poate face?"

"Nimic. Obișnuiți-vă cu ideea și nu uitați să mergeți din nou la vot la anul, pentru aceleași lichele prin rotație."

"Numai instanța poate decide demolarea dacă sunt clare dovezile că s-a construit ilegal! Doar că, realitatea a dovedit contrariul, din păcate.

Același lucru s-a hotărât în instanță: demolarea unui imobil cu mai mult de 4 etaje, construit ilegal vis-a-vis de Poșta Vitan.

A fost dat la TV, multă vâlvă și... nimic! Blocul stă rău înclinat spre spate, are 7, 8 nivele, e un real pericol în zona. Ba mai mult, la parter are spații închiriate, unde funcționează poșta. Iar sus se închiriază "cu noaptea"!"

"Mergeți în instanță"

"Mergeți în instanță dacă aveți timp și bani și dacă sunteți siguri că vi se va face dreptate. Eu mă îndoiesc! Ei își vor vedea de treabă liniștiți. Vă spun din experiența! Oricum vă doresc succes! Sunt de acord cu tot ceea ce susțineți! Este foarte corect!"

"Chiar credeți că din toată Uniunea Europeană, blocul dumneavoastră va rămâne singurul cu ghenă în interior? Sunteți naiv să credeți asta."

"Din păcate, nu e nimic de făcut. Eu am făcut o mulțime de plângeri, atunci când au luat din spațiul verde de sub fereastră dormitoarelor și au făcut parcări. Fără efect. Argumentele mele au fost aceleași. Acum, într-un colț al acestei parcări, deci tot sub fereastra dormitorului, au plasat celebrele ghene îngropate. Câta vreme voturile vor continua să fie măsluite, nici nu merită să ne mai facem sânge rău, tot nu avem soluții."

"Pe strada Matei Basarab nr 65 le-au montat deja și să vedeți ce parfum o să avem la vară."

"Nici petițiile la primărie, disciplina în construcții nu rezolva nimic, vorbesc din experiențele recente."

Robert Negoiță a anunțat în luna iulie, anul acesta, că începe montarea pubelelor subterane pentru colectare selectivă a deșeurilor.

Robert Negoiță a informat că vor fi instalate un total de 1.000 de astfel de pubele. Montarea acestora va afecta și locurile de parcare din sector. În jur de 800 de locuri de parcare vor fi desființate.