Drama unui celebru artist din România. Fiul său a murit subit: „Asta a fost tot. Era mort"

Gheorghe Alupoaei, celebrul sculptor român, recunoscut mai ales în regiunea Moldovei, trece prin momente foarte grele. Soția, fiul, fratele, dar și alți buni prieteni au decedat, de curând. Vlad, băiatul artistului, a murit subit.

„În ultimul timp, m-au părăsit Vlăduț, băiatul meu drag, soția, Virginica, fratele meu geamăn, Ducu (Alexandru), fratele următor, Vasile (Lili), cel mai apropiat prieten și coleg de facultate, pictorul Aurel Istrati, precum și colegul prin studii, dar și de catedră, cumătrul meu, Constantin Chițimuș. Fac efort să îmi țin firea, să am permanent controlul asupra sănătății mele mintale, spirituale și fizice. Îmi abat gândurile care năvălesc fără încetare în mintea mea, găsindu-mi diferite treburi care îmi ocupe mintea. Am găsit că munca la atelierul de creație e cea mai bună. Așa se face că în atelier am o sumă de fotografii care îl reprezintă pe colonelul Mihai Ștefan Focșa, multe fotografii ale soției din ultima vreme (se simte că era bolnavă) și fotografii cu figura mea din unghiuri de jur împrejur, pentru a-mi face un autoportret al sculptorului.

Trebuie să selectez și fotografiile fiului meu Vlăduț, pe care până acum nu am putut să fac nimic. Dispariția lui a șocantă. Am supraviețuit printr-o minune durerii pe care am avut-o. Dispariția lui mi-a bulversat existența. Nu m-am gândit vreodată că voi rămâne fără el. Eram un om echilibrat, cei doi copii pe care îi am, și Raluca și Vlad, erau foarte bine, trăiau în Anglia, unde erau apreciați, nimic nu prevestea o astfel de întâmplare nefericită", a povestit sculptorul, pentru Vremea Nouă.

Moartea fiului său l-a răscolit cel mai tare. Tânărul a murit fulgerător.

„Am reușit să rețin că, în noaptea dintre 18 și 19 iunie, a coborât din dormitor și s-a dus la parter, la toaletă. Soția îl aștepta. Trecuse un timp, dar el nu mai venea. A coborât să vadă care-i situația. L-a găsit stând pe un scaun în sufragerie (la parter). Părea că a adormit. L-a invitat să se trezească. El nu a dat niciun semn că a auzit. L-a clătinat și atunci a înmărmurit, apoi s-a înspăimântat. Vlăduț dormea somnul de veci! Asta a fost tot. Era mort", a povestit artistul.

Nimic nu avea să anunțe că o astfel de tragedie urma să se producă. Vlad a decedat în urma unui stop cardiac.

„L-au dus la spital, dar acolo nu au găsit cauza moții sale. Important este că s-au făcut analize peste analize, pentru că nu descopereau nimic. Au trecut zeci de zile până când s-a concluzionat că a murit în urma unui atac de cord. Uimirea i-a cuprins pe toți: familie, colegi de muncă, cunoscuți. A fost îngrozitor. Nu mai am puterea să evoc nenorocirea. Vlăduț cel plin de viață ne-a părăsit pentru vecie. A lăsat în sufletul meu o durere care nu se va stinge niciodată", a mai spus sculptorul.

Artistul a adăugat că fiul său nu avea probleme de sănătate luate în evidența medicilor.

„Oricum, ne-am gândit cu toții și la asta, pentru că nu avea probleme la inimă, iar medicii s-au chinuit mult prea mult ca să descopere cauza decesului. Regret că Vlad nu are un mormânt nici în România, nici în Anglia. Asta este marea mea durere. El a fost incinerat, iar eu nu am putut să îl aduc acasă. Cei de acolo, inclusiv familia Popa, au căzut de acord cu ideea incinerării. Acesta a fost sfârșitul", a mai transmis Alupoaei.

Cine este Gheorghe Alupoaei

Gheorghe Alupoaei este născut la Suceava, școlit la Iași. De-a lungul timpului, sculpturile sale au fost expuse în toată țara. El a fost cadru didactic în Vaslui și inspector școlar.

Printre cele mai importante lucrări ale lui Alupoaiei se numără busturile lui Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, statuia lui Ștefan cel Mare.

