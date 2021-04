Baronul Bunea Stancu, fost presedinte al CJ Braila, achitat intr-un dosar de coruptie. Hotararea nu este definitiva

Magistratii Tribunalul Vrancea l-au achitat pe Gheorghe Bunea Stancu pentru infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, pentru infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma continuata si pentru infractiunea de conflict de interese.Instanta l-a achitat si pe fostul vicepresedinte CJ Braila , Florin Mija, pentru abuz in serviciu, alaturi de alti functionari si salariati ai CJ Braila.Gheorghe Bunea Stancu a fost judecat pentru infractiuni de coruptie, alaturi de alti functionari ai Consiliului Judetean Braila, in dosar fiind vorba de acordarea unor contracte considerate preferentiale, prejudiciul estimat fiind de aproximativ trei milioane lei.Pe 2 octombrie 2014, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati a dispus trimiterea in judecata a lui Gheorghe Bunea Stancu, Florin Mija si a inca 12 functionari ai CJ Braila. Pe lista inculpatilor se afla si trei societati de constructii prin care s-ar fi derulat intreaga afacere, numarul total al celor trimisi in fata instantei ridicandu-se la 19.Toti cei 19 inculpati in acest dosar au fost achitati, dar decizia Tribunalului Vrancea nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in termen de 10 zile.De asemenea, Tribunalul Vrancea a respins cererile DNA de confiscare speciala si a ridicat masura sechestrului asigurator de pe bunurile mobile si imobile in cazul lui Gheorghe Bunea Stancu si a inca patru acuzati.