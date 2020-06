Condamnat sa lucreze in folosul comunitatii la spatii verzi, fostul primar al Timisoarei scapa de aceasta obligatia

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, Ciuhandu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal "Poli" din perioada in care clubul era patronat de Marian Iancu , iar odata cu suspendarea executarii pedepsei fostului edil i-a fost impusa si obligatia de a presta 120 munca in folosul comunitatii la Directia de Sanatate Publica Timis sau la Horticultura, societatea de spatii verzi a primariei pe care Ciuhandu a condus-o timp de 16 ani.Invocand probleme medicale, fostul primar a obtinut in instanta scutire de la prestarea muncii in folosul comunitatii, activitatea de la Horticultura implicand munca fizica incompatibila cu afectiunile de care sufera fostul edil., se arata in sentinta Tribunalului Timis, care, potrivit adevarul.ro , a ramas definitiva prin neatacare.