Dosarul crimelor din Caracal: Cum au ajuns toți avocații din proces să-l apere, de fapt, pe Gheorghe Dincă ANALIZĂ

Avocații familiilor celor două tinere răpite, violate și apoi ucise de către Gheorghe Dincă la Caracal, în vara anului 2019, susțin o variantă diferită de cea prezentată de procurorii DIICOT.

Apărătorii contestă rezultatele ADN, spun că probele au fost „măsluite” și că procesul este „o bătaie de joc”. Pe de altă parte, la dosar există declarațiile lui Gheorghe Dincă în care acesta a recunoscut în detaliu, la poligraf, modalitatea în care a comis crimele în ambele cazuri.

Avocații familiilor Melencu și Măceșanu – Carmen Obîrșanu și Aurel Moldovan – au declarat pentru Ziare.com că ei nu cred că tinerele au fost, într-adevăr, ucise de Gheorghe Dincă și că acestea au fost traficate în vederea practicării prostituției. Asta cu toate că Gheorghe Dincă a recunoscut ambele crime, modalitatea în care le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu, precum și felul în care a încercat să scape de cadavre.

În prezent, Gheorghe Dincă nu mai recunoaște faptele, însă la data la care a relatat totul anchetatorilor era în timpul testelor poligraf, care au relevat că atunci spunea adevărul. Mai mult, anchetatorii i-au plasat lui Gheorghe Dincă un informator în celulă, în perioada în care acesta era în arest preventiv. Există sute de pagini de interceptări ambientale în rechizitoriu în care Gheorghe Dincă relatează în detaliu, ba chiar se laudă cu răpirile, cu violurile și, într-un final, cu crimele pe care le-a comis.

Cu toate acestea, ultimele semne de întrebare pe care avocații părților civile și le ridică sunt legate de modalitatea în care autoritățile au realizat expertiza antropologică și cea generică.

În instanță au fost citate expertele de la INML Mariana Roșu și Ligia Bărbări, care – spun avocații – nu au fost destul de convingătoare cu privire la modalitatea în care au fost prelucrate probele biologice.

Avocata familiei Luizei Melencu: „Probele din dosar au fost măsluite”

Avocata Carmen Obîrșanu a relatat cum a decurs audierea celor două experte.

„Am întrebat experta (n.r. – pe Ligia Bărbări): spuneți-ne și nouă, cum ați recoltat ADN-ul. Și spune: am luat 4 dinți, i-am măcinat, a ieșit pudră, am amestecat pudra, am făcut 4 eșantioane. Și spuneți dumneavoastră ce a ieșit din cele 4 eșantioane. În eșantionul 68 – ADN-ul Alexandrei, în eșantionul 69 – nu se poate stabili cine are AND-ul acela, deoarece cantitatea e prea mică, și în eșantioanele 70 și 70 – nu există ADN. Deci, din aceeași pudră au făcut 4 eșantioane și au ieșit 4 rezultate diferite. Probele din dosar sunt măsluite. Cum am spus de la început. Adică tu, expert, să nu știi ce dinți au fost folosiți… Colega ei (n.r. – Mariana Roșu) spune: că toți acei dinți care au fost folosiți făceau parte din aceeași coroană dentară. Întrebată cine a făcut analiza a spus că s-a ocupat colega. Și atunci dacă dvs. ca antropolog stabiliți cu probabilitate și nu puteți identifica persoana, de ce dvs. ați eliberat certificat constatator de deces? În condițiile în care art. 50 Ordonanța 1 din 2000 spune că dacă nu există cadavrul numai instanța poate să elibereze hotărâre judecătorească de deces. Spuneți-mi și mie ce act normativ v-a permis să eliberați certificat constatator de deces, am întrebat-o pe cealaltă, pe Roșu. O dispoziție de la șefi (n.r. – a răspuns martora). Spuneți-mi numărul dispoziției și cine a dat această dispoziție. A spus că nu știe. (…) În casa lui Dincă s-a mai găsit un dinte, care nu are nici ADN-ul Alexandrei, nici al Luizei. Acel dinte nu este deloc ars. Și mai este un dinte provenind din curtea lui Dincă și nici acela nu se găsește în raportul de expertiză. Separați trebuiau analizați. În raportul de expertiză nu scrie că dinții au fost amestecați, dar în realitate așa spune (n.r. – martora): că a făcut pudră din 4 dinți, dar nu știe ce dinți. De ce au retras probele? Adică eșantioanele, decupajele de pe bancheta din spate a autoturismului lui Dincă, bucata de mochetă din portbagaj, pe care le-au băgat în plicuri separate și le-au trimis la expertiză. După care le-au cerut înapoi neexpertizate. De ce? Cine? Am cerut să vină experții. Apoi urmele de pe marginea patului lui Dincă. Vă spun: Alexandra nu a fost în acea casă. De aia ei (n.r. – polițiștii și procurorul) nici nu au intrat. În noaptea aceea a început operațiunea de mistificare a adevărului”, a declarat Carmen Obîrșanu.

Avocatul familiei Alexandrei Măceșanu: „Adevărul nu se va afla niciodată”

Celălalt avocat, Aurel Moldovan, care reprezintă familia Alexandrei Măceșanu, crede la rândul său că Gheorghe Dincă nu e „principalul vinovat” și fetele au fost traficate.

„Procesul este o bătaie de joc la urma-urmei, pentru că adevărul nu se va afla niciodată, iar doctorițele care au făcut cele două rapoarte – antropologic și genetic – nu spun prea mare lucru. Nu au spus cum au extras ADN-ul Alexandrei. Au spus doar că au luat 4 elemente și pe acelea le-au făcut pulbere – adică 4 dinți – și au extras ADN-ul. Așa ceva nu se poate. Din pulbere nu se poate extrage ADN. Dacă nu ai pulpă dentară nu poți să extragi, pentru că ADN-ul e în pulpa dentară. (…) Ce să înțelegem din toată treaba asta? Că s-a emis un certificat constatator de deces în mod nelegal. Un singur dinte ar fi aparținut Alexandrei Măceșanu din care zic ele că s-ar fi extras ADN-ul, amestecați cu alți patru pe care au considerat ele că i-au luat prin selecție comparativă, să vadă ce ADN se găsește acolo și dacă acela se identifică cu ce au găsit în mașină și la Dincă acasă. Păi, era normal ca ADN-ul Alexandrei să fie în mașină și acasă. Dar, dacă nu ai pulpă dentară n-ai cum să stabilești ADN-ul. Ca atare, părerea mea este că au avut sarcini trasate și sigure ca să emită un certificate constatator de deces, ca Dincă să fie principalul vinovat în acestă cauză. Din punctul meu de vedere, Alexandra nu este decedată. Este traficată. Din probele care sunt administrate acum în acestă cauză Alexandra nu rezultă că este decedată, ci că este traficată”, a declarat avocatul Aurel Moldovan.

Cum a recunoscut Dincă ambele crime, la poligraf

În rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT se arată că Gheorghe Dincă le-a răpit, le-a violat și apoi le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu, apoi le-a incinerat cadavrele într-un butoi metalic. Procurorii l-au determinat pe Gheorghe Dincă să relateze, la poligraf, cum a procedat în ambele cazuri iar aspectele esențiale legate de crime și de modalitatea în care a încercat acesta să își ascundă faptele au generat „indici de validitate certă”.

Iată ce a declarat Gheorghe Dincă pe data de 01.11.2019 cu privire al uciderea Luizei Melencu, document aflat în rechizitoriu:

„Dimineața, pe 17.04.2019, când m-am trezit, am ieșit afară puțin prin curte, după care am revenit în casă și eu căutam să mă apropii de ea pentru a face sex, dar mă respingea (…)

M-a scos din minți și am început să o lovesc cu pumnii peste față. Ea a continuat să mă jignească iar eu am turbat de furie lovind-o încontinuu, fără control. O înjuram încontinuu și o loveam încontinuu în față și în piept foarte tare. Nu mai aveam control și nu am putut să mă mai opresc din acele lovituri în piept, ea fiind întinsă în pat, cu fața în sus. După toate aceste lovituri, eu m-am oprit, ea nu a scos nicio vorbă, eu am coborât din pat și m-am îmbrăcat. (…)

Când am venit lângă ea lângă pat, am pus mâna pe fruntea ei. Eu voiam să vorbesc cu ea și să îi zic că îmi pare rău pentru că m-a făcut să o bat așa tare, dar când i-am mișcat capul spre mine mai mult mi s-a părut că este într-o stare, adică nu mai mișca (nu mai respira). (…)

După ceva timp ce am încercat să îmi vină în minte tot felul de gânduri pentru a scăpa de cadavru, am gândit că ar fi bine să o duc cât mai departe de casa mea și mă gândeam să o duc la Olt, dar trebuia învelită. (…)

Văzând butoiul în curte, am luat-o pe brațe, după ce o învelisem în saci de plastic negru, până afară din casă. Era incomod de transportat pe brațe, iar la ieșirea din cameră am luat-o la umăr, cu picioarele în față și am mers la butoi, băgând-o în butoi (…)

Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului, după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ceam crezut eu că trebuie ars și am pus pe foc, aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. Am mai pus bucăți de polistiren și resturi de trestie de casă, fiind legate în snopi, cu sârmă. După ce a ars de tot, am mișcat cu un lemn oasele să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat în casă și am stat pe pat, lungit, adormind.

Pe data de 18.04.2019, pe la ora 6 dimineața, când m-am trezit și am mers la butoi erau doar bucățele de oase și cenușă. Am aplecat butoiul într-o parte, răsturnându-l pe o tablă mare. Am luat doi saci de plastic și i-am băgat unul într-altul, formând un sac și luând fărașul am încărcat oase și cenușă, dar nu am măturat tabla. Am luat sacul și l-am pus pe o masă de fier ce era în apropierea butoiului și l-am legat la gură, lăsându-l acolo.

Din cât îmi mai amintesc, cred că în aceeași zi l-am dus să îl arunc la Olt, dar l-am aruncat în liziera stațiunii experimentale Caracal, răsturnându-l acolo. Nu îmi mai amintesc pe unde am luat-o cu sacul pus în spatele mașinii Renault de la mine de acasă, spre Stoienești. Am mers singur să duc sacul la lizieră.

Declarația lui Gheorghe Dincă din data de 08.11.2019 despre Alexandra Măceșanu:

„A vrut să plece spre ușă. Am apucat-o de păr, am tras-o și a căzut jos. Am trecut între ea și ușă, ca să nu iasă afară, deși era ușa închisă. Mă drăcuia și atunci, fiind foarte nervos, am lovit-o destul de tare, căzând jos, lovindu-se și cu capul de ciment, dar nu mai aveam control și am strâns-o și de gât cu mâinile. Când m-am oprit din strâns nu mai dădea din mâini și din picioare și am realizat că am omorât-o.

M-am sculat de deasupra ei și atunci am văzut că îi curgea sânge din nas și din urechea dreaptă. Am ieșit afară umblând prin curte și m-am gândit ce să fac cu cadavrul, pentru că am realizat că este moartă.

Am mers la butoi și am așezat scândurelele deasupra sitei, după care am mers la Alexandra, am învelit-o într-o husă de pat, am luat-o în brațe până am ieșit pe ușă, după care am luat-o la umăr, cu picioarele în față. Ajungând la butoi, am băgat-o întâi cu picioarele în butoi, apoi lăsând-o în jos, s-a așezat. Am chitit-o mai bine în butoi. Am aruncat pe lângă și deasupra ei bidoane de plastic, am luat o cârpă înmuiată în motorină și i-am dat foc. Băgând-o sub sită a luat foc, s-a aprins bine și a ars cu flacără mare, tot mai mare (…)

Când s-a terminat de ars, m-am uitat în butoi și erau foarte arse oasele, erau bucăți mici și, stând afară, am văzut că sunt țânțari și am pus peste jar câteva cârpe să scoată fum pentru a-i goni, deoarece am stat afară până pe la ora 21:00 – 22:00, după care am intrat în casă și, stând în pat, am adormit

Pe la ora 06:00, în data de 26.07.2019 am auzit câinii lătrând și am ieșit afară, dar în spatele camionetei, în curte, m-am întâlnit cu mascații și am fost pus la pământ, fiind bătut încontinuu 2:45 ore de toți cei prezenți la percheziție până la ora 08:45. Telefonul ce l-a atins Alexandra și tot ce mai era atins de ea, le-am pus pe foc. În încheiere, exprim familiilor îndurerate, sincere condoleanțe și Dumnezeu să le aibă în grijă.”

