Criminalul Gheorghe Dincă vrea să meargă la spital fără paza permanentă. Cererea depusă la Tribunalul Dolj

Autor: Maria Popa
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 15:48
Criminalul Gheorghe Dincă vrea să meargă la spital fără paza permanentă. Cererea depusă la Tribunalul Dolj
Gheroghe Dincă Foto: Hepta

Gheorghe Dincă, care a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu în dosarul Caracal, a reaprins spiritele după ce a depus o cerere neașteptată la Tribunalul Dolj.

Dincă, care este cunoscut drept „Monstrul din Caracal”, cere să fie lăsat să meargă la un spital civil, fără escortă, ca să-și trateze problemele de sănătate.

Se pare că deținutul a promis instanței că se va întoarce singur la penitenciar după terminarea tratamentului și a invocat că „nu vrea să fie stresat” de paza permanentă, scrie evz.ro.

Decizia magistraților

Judecătorii nu s-au lăsat convinși de argumentele lui Gheorghe Dincă și au decis că acesta nu poate fi lăsat liber, nici măcar temporar. Totuși, instanța a decis ca acesta să fie evaluat medical de specialiștii de la Institutul de Medicină Legală (IML) Craiova.

În acest fel, o comisie medico-legală va stabili dacă afecțiunile invocate de Dincă pot fi tratate în rețeaua medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), necesită intervenții și analize care nu pot fi realizate în spitalele penitenciare sau justifică, în cazuri excepționale, transferul la o unitate civilă.

Dacă deținutul are nevoie de tratament în afara sistemului ANP, el va fi transferat doar sub pază strictă, fără nicio excepție.

„Dispune efectuarea unei expertize medico-legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova, având următoarele obiective: dacă persoana condamnată prezintă afecțiuni medicale; dacă afecțiunile constatate nu pot fi tratate în rețeaua sanitară a ANP și fac imposibilă executarea imediată a pedepsei; dacă afecțiunile nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății; să se indice locul sau unitatea sanitară din rețeaua Ministerului Sănătății unde urmează să se efectueze tratamentul, în cazul în care boala nu poate fi tratată în rețeaua ANP; să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei.

Dispune ca plata expertizei medico-legale și a examenelor complementare să fie suportată din fondurile Ministerului Justiției, alocate Tribunalului Dolj.

Se emite adresă către Penitenciarul Craiova, în vederea prezentării petentului Dincă Gheorghe la IML Craiova, cu mențiunea de a se depune la dosar toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a petentului”, reiese din decizia Tribunalului Dolj.

Gheorghe Dincă (71 ani) a fost condamnat definitiv în dosarul Caracal după răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu, de 15 ani, și a Luizei Melencu, de 18 ani, ambele dispărute în anul 2019.

El a fost condamnat inițial de Tribunalul Olt la 30 de ani de detenție, pedeapsă menținută în apel.

Cazul Caracal a șocat întreaga țară. Au fost declanșate proteste masive, schimbări legislative și demiteri la nivelul Poliției și Parchetului.

Mai departe, Dincă va fi dus la Institutul de Medicină Legală Craiova pentru expertiza medicală completă.

În funcție de concluziile medicilor: dacă afecțiunile pot fi tratate în rețeaua ANP, rămâne în penitenciar; dacă e nevoie de intervenții externe, va fi transferat sub escortă strictă, fără excepție. Nu există posibilitatea ca deținutul să fie lăsat liber, chiar și temporar, fără pază.

România cumpără, din bani europeni, un avion destinat protejării graniței de est a UE. Va intra în dotarea Poliției de Frontieră
România cumpără, din bani europeni, un avion destinat protejării graniței de est a UE. Va intra în dotarea Poliției de Frontieră
Guvernul Bolojan a aprobat cumpărarea de către statul român a unui avion care va întări capacitatea de supraveghere a frontierei de est a României, care este și frontiera de est a UE....
Drulă, acid după ce Băluță a amenințat iar cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru primăria Capitalei. "E șantaj politic pe spatele oamenilor"
Drulă, acid după ce Băluță a amenințat iar cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru primăria Capitalei. "E șantaj politic pe spatele oamenilor"
Deputatul USR Cătălin Drulă a reacționat joi, 11 septembrie, la declaraţia social-democratului Daniel Băluţă privind „retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru...
