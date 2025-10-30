Eurodeputatul Gheorghe Falcă acuză PSD că blochează reformele. "România, dacă va pierde fonduri europene în 2026, va fi doar din vina celor de la PSD"

Eurodeputatul Gheorghe Falcă acuză PSD că blochează reformele guvernamentale și avertizează că tergiversarea acestora ar putea duce la pierderea fondurilor europene de către România în 2026. Vicepreședintele PNL reproșează liderilor social-democrați lipsa de acțiune, în timp ce premierul Ilie Bolojan încearcă să calmeze tensiunile din coaliție.

”Povestea aceasta, eu pun condiții, eu fac, eu... nu domnilor, nu vreți să vă apucați să și faceți treaba asta? Lumea nu mai înțelege nimic, iar România dacă cumva va pierde fonduri europene pe anul 2026, va fi doar din vina celor de la PSD. Domnul Grindeanu va avea responsabilitatea maximă, pentru că în loc să facă reformă, o tergiversează, o comentează. Dăm un mesaj de neseriozitate pentru piețele internaționale”, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă.

Vicepreședintele PNL a mai transmis că premierul Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să nu intre în dispute cu PSD: ”Vreau să știți că, în interiorul PNL, domnul Bolojan ne-a rugat să nu reacționăm, noi nu trebuie să intrăm în conflict cu partenerii de coaliție, el va încerca să negocieze în permanență, pentru a da soluțiile cele mai bune”.

Ads