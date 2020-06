Gheorghe Falca: Primarii trebuie sa se implice direct in identificarea de potentiali investitori si de a aduce investitii in comunitatile lor

Investitia de la Arad

Ziare.

com

"Primarii stiu ca orasele pe care le conduc se afla intr-o competitie permanenta atat intre ele cat si cu celelalte orase din Europa de Est. Tocmai de aceea, fiecare administratie locala trebuie sa gandeasca si sa implementeze modalitati de atragere a investitiilor straine, caci doar astfel comunitatile pe care le conduc se vor putea dezvolta si vor putea genera prosperitate pentru concetatenii lor", arata europarlamentarul roman Gheorghe Falca.Liderul PNL subliniaza ca in aceasta perioada de criza banii investiti sunt cu atat mai importanti pentru comunitatile locale.", afirma Falca."In Arad a avut loc o tranzactie a 40 de hectare ce implica constructii de hale pe o suprafata de peste 240.000 de mp (24 de hectare), iar investitorul este o mare companie cu sediul la Bruxelles. Acest lucru va aduce locuri de munca pentru aradeni, mai multi bani din taxe si impozite pentru autoritatile locale si in general o crestere a nivelului de trai pentru toata zona", explica Falca.Liderul liberal mai puncteaza si ca investitiile private urmeaza de fiecare data investitiilor publice: "Investitorii au ales Aradul ca urmare a dezvoltarii realizate in zona in ultimii ani. Autostrada, calea ferata de medie viteza si conditiile propice mediului de afaceri au fost motivele care au stat la baza deciziei investitorului de a veni in Arad.Nu in ultimul rand, forta de munca a fost calificata pentru a raspunde noilor provocari economice. In Arad se construiesc componente pentru avioane si elicoptere, componente auto, trenuri, tramvaie si troleibuze".