PNL ataca la CCR legea initiata de PSD prin care se interzice vanzarea participatiunilor statului la societati comerciale si companii nationale

"Legea nu interzice insa valorificarea activelor performante la o societate de catre lichidatori, dovada ca initiatorii legii isi propun doar vanzarea acelor active performante, cum este cazul societatii Horticola Bucuresti, unde exista conflict de interese intre un initiator si lichidator", a afirmat Florin Roman.Potrivit acestuia, reglementarea adoptata miercuri de Camera Deputatilor constituie "doar o manipulare nationalista pesedista"."In forma scrisa, legea nu va fi aplicabila pe motiv ca PSD a uitat sa abroge prevederile legale in vigoare care permit Guvernului Romaniei sa realizeze privatizari, daca este necesar, inclusiv prin metoda vanzarii de participatii la societati sau companii ale statului. OUG nr.88/1997, Legea 137/2002 si OUG 57/2019 stabilesc in mod expres dreptul Guvernului de a aplica procedura privatizarii daca este in interesul statului roman. In raport cu aceste prevederi, legea pesedista tace. Prin urmare ce aplicam? O interdictie generala fara obiect sau reglementari concrete care dau dreptul Guvernului de a face privatizari?!", a explicat Roman.El a spus ca legea este plina de sintagme neclare, fiind imposibil de identificat modul concret de aplicare al acestora."Mai mult stabileste reglementari existente deja in legislatie. Dreptul Guvernului de a cumpara participatii la companiile statului este reglementat de 23 de ani. PSD incalca in mod flagrant competenta Guvernului de a reglementa in domeniul privatizarilor. Devine ingrijoratoare obsesia majoritatii parlamentare de a deveni si putere executiva (prima data au preluat din atributiile Presedintelui Romaniei, acum au trecut la faza a doua, substituindu-se, prin legi, Guvernului). Aceasta tendinta dinamiteaza practic principiul separatiei puterilor in stat consacrat prin Constitutia Romaniei, un principiu esential pentru existenta democratiei liberale. Asta, dupa ce PSD a vandut PETROM, Sidex, pachete de actiuni la Romgaz , Distrigaz etc", a sustinut Florin Roman.Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca PNL va ataca la Curtea Constitutionala legea adoptata de Parlament care prevede interzicerea timp de doi ani a vanzarii actiunilor la companiile de stat. El a precizat ca acesta nu este singurul proiect legislativ "nascut din mintea extrem de sinuoasa a unor parlamentari PSD".Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se interzice, timp de doi ani, orice vanzare de actiuni ale companiiilor de stat, Camera fiind for decizional. Proiectul a trecut cu 199 de voturi "pentru", 89 "impotriva" si trei abtineri.