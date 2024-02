Aflatoxine politice (Opinii)

La inceput au cazut vinovate pasarile de curte. Mai tineti minte comandourile de mascati in halate albe ale lui Gheorghe Flutur, ministrul Agriculturii din acea vreme, care au desfiintat sute de fermieri si mii de locuri de munca pentru ca apoi sa se dovedeasca inutilitatea sacrificiilor?

Dar frumusete de curci, rate si gaste gazate in tomberoane de gunoi? Fiindca atunci n-a raspuns nimeni pentru zecile de milioane de euro aruncate pe apa sambetei, cazurile s-au repetat si se vor repeta pana cand vreun justitiar va dori sa faca dreptate.

Au urmat zeci de cazuri si tot atatea scandaluri parca trase la indigo: legume infestate cu salmonela sau cu DTT, cu fel de fel de substante folosite in procese tehnologice, apoi graul, porumbul, cartofii, vinovate fiindca au fost gresit cultivate, prost depozitate.

A urmat carnea de porc, de curcan (cu antibiotice), de cal, iar acum a venit randul laptelui de vaca. Nu de cuc. Cu aflatoxine. De care, curios, ingurgitam de zeci de ani fara sa stim, punand bolile pe seama vremii si a destinului.

Noi cu aflatoxina, altii cu produsele ecologice

Intre timp, consumam tot mai multe produse din import, nu putine, dupa ultimele estimari, peste 70%, iar Romania se pregateste intens sa devina parloaga. Cu gondole, sali de sport si partii de schi.

In acelasi timp, printul Charles si familia regala britanica se aprovizioneaza cica din produsele taranilor ardeleni. Nu sunt singurii. O multime de firme romanesti din agricultura fac bani frumosi din exportul produselor proprii, vegetale si animale, naturale si procesate, fara nicio reclamatie din partea importatorilor.

Ceva nu este in ordine cu politica noastra agricola si nu numai. Acuzele nu pot fi decat doua: distrugerea cu buna stiinta a competitivitatii interne sau/si neprofesionalism, din 2004, data cand fenomenele de mai sus explodeaza pe piata romaneasca, si pana azi. De demonstrat.

Oamenii stiau ce fac

Mai intai starea de fapt. In fruntea fermelor de crestere si a firmelor de procesare sunt oameni care isi cunosc meseria, deoarece nu poti ridica din nimic o intreprindere de asemenea proportii si cifra de afacere. De aceea sunt convins ca stiau ce fac atunci cand foloseau plante modificate genetic sau anumiti stimulatori de crestere pentru plante si animale.

La fel cum sunt convins ca erau la curent cu urmarile furajarii cu boabe si nutreturi mucegaite, putrede. Dar, de ani buni, au constatat ca merge si asa, ca oricum cetatenii au nevoie de mancare, iar serviciile sanitar-veterinare nu intervin decat in urma unor reclamatii. Nu stiu ce s-ar fi putut intampla in cazul unor epidemii, de care probabil ne-au aparat mama-natura si Dumnezeu.

A doua chestiune care doare si mai mult si care vine sa explice de ce Romania bate pasul pe loc de atatia ani este calitatea slaba a politicianului-manager, a demnitarului si a alesului pusi sa conduca si sa supravegheze astfel de sectoare in care inteligenta, stiinta si tehnica sunt principalele forte de productie. Fiindca un bun manager s-ar fi ocupat mai intai de calitatea si sanatatea produselor rezultate din sistem, apoi de sistemul ca atare, iar in final de intrari in sistem, pentru a elimina orice atingere adusa omului, "cel mai pretios capital".

Politicianism cat incape

Or, in loc de asta, am avut multa politicareala, atat de multa, incat fisa postului le-a ajuns straina. A doua chestiune care nu mai sufera amanare este incompetenta managerilor si a principalilor factori decidenti, cei ce au aprobat desfasurarea unor procese tehnologice neverificate si livrarea produselor cu deficiente. Singurul lucru pozitiv este ca acum greseala lor ii costa pe ei insisi si mai putin statul. De aceea sansele de corectie vor fi mult mai rapide.

A treia chestiune o reprezinta proasta comunicare si relatiile deficitare intre sectoare economice si institutiile statului, unele aspecte putand fi atribuite chiar lipsei de colaborare cu organele de profil ale UE si CE. Poate e vorba si de neglijenta unor servicii secrete care nu vad ca importatorii si-au dat mana cu producatorii si procesatorii externi, distrugand orice urma de concurenta pe piata romaneasca.

Sa o spunem deschis ca toate cele de mai sus tin de coordonarea politica la nivel de ministri, prim-ministru si presedinte, cel ce gestioneaza reprezentativitatea Romaniei peste hotare. Odata, cineva trebuie sa-si asume responsabilitatea, nu doar acarul Paun de la CTC, sau de la inspectoratele alimentare.