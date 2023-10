Flutur: Trebuie ne gandim si la alte portofolii in afara de cel pentru Agricultura

Romania se califica, prin potentialul agricol, pentru a avea postul de comisar european pentru Agricultura, insa trebuie sa fim flexibili si sa ne gandim si la alte portofolii, a declarat, pentru TV Ziare.com, vicepresedintele PD-L, Gheorghe Flutur.

"Romania este in primele sapte tari ca potential agricol in Uniunea Europeana, de aceea cred ca s-a potrivit postul de comisar european pentru Agricultura, insa trebuie sa fim flexibili, sa ne gandim si la alte portofolii", a declarat Gheorghe Flutur.

Fostul ministru al Agriculturii a declarat ca protestele recente ale fermierilor nu influenteaza sansele Romaniei de a obtine postul de comsiar european, in conditiile in care exista astfel de proteste in toate tarile europene, din pricina crizei economice.

"Sentimentul meu este ca Romania are nevoie de un mai mare lobby extern", a declarat Flutur.