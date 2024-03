Ion Lungu, ”nașul” politic al lui Gheorghe Flutur, renunță după 20 de ani la Primăria Suceava: ”Cred că am avut mână bună”

După 20 de ani în care s-a aflat la conducerea orașului Suceava, Ion Lungu nu va mai candida pentru al șaselea mandat de primar. Acesta și-a anunțat retragerea într-o conferință de presă la care au participat liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur și viceprimarul liberal, Lucian Harșovschi.

Ion Lungu urmează să predea ștafeta actualului viceprimar. Gheorghe Flutur spune că noul candidat PNL va aduce un "suflu tânăr".

”După analize și mai multe discuții politice se conturează la municipiul Suceava din partea PNL candidat pentru funcția de primar actualul viceprimar Lucian Harșovschi. Un suflu nou, un tânăr de 42 de ani. Un candidat care este și tânăr, dar și cu experiență în administrația publică”, a declarat Gheorghe Flutur potrivit MonitoruldeSuceava.ro.

Ion Lungu la rândul său a menționat că a câștigat timp de 20 de ani toate rândurile de alegeri și este timpul pentru o schimbare.

„De peste 25 de ani sunt președintele Organizației Municipale a PNL Suceava, în diferite formate, și cu PDL. Vreau să fac un scurt bilanț politic și pot să spun că a fost unul pozitiv. Am câștigat cu PNL Suceava funcția de consilier local în mandatul 2000-2004, atunci când am fost cap de listă și când PSD avea 80%. Atunci am câștigat trei consilieri locali pe picioarele noastre.

La fel, am candidat de cinci ori consecutiv și am câștigat Primăria municipiului Suceava. Și vreau să mulțumesc colegilor din PNL Suceava, în mod special domnului președinte Gheorghe Flutur, care a fost alături de mine, și mai nou și domnului viceprimar Lucian Harșovschi, care s-a alăturat echipei noastre”, a declarat primarul Ion Lungu.

El a ținut să remarce faptul că mai are o realizare politică semnificativă, și anume că este cel care l-a adus pe Gheorghe Flutur în PNL.

"Cred că am avut mână bună.", a spus Lungu.

