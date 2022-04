Formula cea mai stabilă este ca premierul să fie şi preşedinte de partid, declară la RFI liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur. Prim-vicepreşedintele formaţiunii afirmă că Nicolae Ciucă nu este un om conflictual şi s-a integrat foarte bine în PNL.

Gheorghe Flutur a declarat la RFI că Nicolae Ciucă este un om cu spirit de echipă.

”Premierul Ciucă este un om care s-a integrat foarte bine în PNL şi în haina de prim-ministru. Cred că cel mai important lucru este măsurătoarea din sondaje. Deci e un om ferm, hotărât, foarte serios, riguros, nu este un om conflictual, un om care este, după cum am văzut, un liant în această coaliţie, important pentru un lider. Vom vedea opţiunea domniei sale, eu respect foarte mult performanţa, voinţa şi spiritul de echipă al lui Nicolae Ciucă", a declarat Gheorghe Flutur.

Întrebat dacă scenariul în care preşedintele PNL ar deţine şi funcţia de premier ar fi cel mai bun, liberalul a răspuns: "Viaţa a arătat că asta este formula cea mai stabilă, mai ales că noi trebuie să convieţuim într-o coaliţie politică. Dacă ai fi singurul partid de la guvernare, ai putea să prioritizezi, poate, altfel lucrurile, dar atunci când e o coaliţie, pentru coerenţă, pentru a fi o legătură mai bună între ce decide coaliţia şi ce trebuie să pună în aplicare Guvernul, soluţia ca premierul să fie şi preşedinte de partid a arătat că este soluţia de durată şi care acordă stabilitate".

Acesta a făcut apel la alegătorii PNL ”să vadă capacitatea PNL de a schimba, de a îmbunătăţi lucrurile din mers”.

”PNL este un partid dinamic şi asta e valabil şi pe viitor, când ceva vede că nu merge, găseşte soluţii. De ce să stăm patru ani de zile şi după aia să facem critici interne, ce a mers şi ce nu a mers?”, a mai declarat Flutur.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis s-a implicat în criza din PNL, Flutur susţine că ”în niciun fel”.

”Nu m-am întâlnit, n-am stat de vorbă. Nu a avut nici o treabă preşedintele în ce se întâmplă astăzi în PNL”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Întrebat, de asemenea, dacă a fost mandatul lui Florin Cîţu de preşedinte al PNL un accident, Gheorghe Flutur a afirmat: ”Când am pornit la drum, am pornit optimişti şi eu cel puţin am văzut în finanţistul, în omul deschis, omul care a agreat libera iniţiativă, tot ce înseamnă atribute ale liberalismului modern şi în continuare trebuie să subliniez că are foarte multe părţi bune domnul Cîţu, însă problema cred că este a relaţiei cu partidul, cu baza partidului, cu filialele, de aici a venit şi această nemulţumire, poate, dacă mă întrebaţi pe mine, ar fi trebuit gestionată altfel”.

