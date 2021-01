Care este traseul ideal al autostrazii A7 prin judetul Suceava. Cele trei puncte "obligatorii" discutate de proiectanti. "Le-am cerut sa se grabeasca"

Acesta a avut o intalnire cu reprezentanti ai CNAIR, firmele implicate in realizarea proiectelor si primarii localitatilor care vor fi strabatute de autostrada Siret - Suceava - Dolhasca - Bucuresti Potrivit lui Flutur, majoritatea celor prezenti au considerat ca autostrada ar trebui sa treaca prin trei puncte obligatorii, respectiv Dolhasca, municipiul Suceava si Siret. El a spus, totodata, ca traseul ar trebui sa fie cat mai aproape de municipiul Suceava si de aeroportul din orasul resedinta de judet."Pozitia mea a fost ca as socoti ca e bine de luat in calcul varianta care vine de la Dolhasca aproape de municipiul Falticeni si apoi vine spre municipiul Suceava prin est si traverseaza DN 29 prin zona Salcea. De ce am opinat pentru aceasta varianta? Pentru ca am rezolva si centura ocolitoare a municipiului Falticeni pe de o parte, iar pe de alta parte vorbim de o zona populata, sunt cateva zeci de mii de locuitori si s-ar scurta distanta pana la viitoarea autostrada de la Falticeni si din imprejurimile municipiului Falticeni. (...) Proiectantii au prezentat variante cu nod undeva in zona Burdujeni, deasupra drumului national care leaga Suceava de Botosani, un nod de descarcare atat pentru Aeroport, cat si pentru municipiul Suceava si apoi sunt cateva variante prin estul judetului Suceava, pe Valea Siretului, spre orasul Siret", a spus Flutur.Presedintele CJ Suceava a subliniat ca este foarte important sa fie implicate toate structurile, dar in primul rand primarii, pentru ca se va tine seama de poduri peste rauri, peste Suceava si Siret, peste afluenti, peste Somuz, dar si de linii de inalta si medie tensiune, retele de gaze naturale, intersectii cu drumuri nationale, cu zone cu arii protejate, cu paduri sau rezervatii ce protejeaza diferite specii vegetale sau animale."Toate acestea trebuie luate in calcul si trebuie sa se tina seama de costuri. (...) Am cerut proiectantilor sa se grabeasca si sa ne prezinte o varianta finala. M-am bucurat ca cei de la Directia de Cultura au cerut sa se intre cat mai repede la treaba pentru sapatura, pentru a face posibile descarcari arheologice si am vazut ca institutiile deconcentrate sunt determinate sa puna umarul", a spus Flutur.In decembrie 2020 a fost data in folosinta prima sectiune din A7 (Ploiesti - Siret), respectiv cei 16 kilometri ai centurii municipiului Bacau.