Confruntarea taberelor din PNL. Cum arata batalia pentru controlul filialei din Suceava

Ion Lungu, reales presedintele Organizatiei Municipale Suceava a PNL

Dupa ce si premierul Florin Citu si-a anuntat la inceputul lunii candidatura la presedintia formatiunii politice, in PNL s-au format 3 tabere: o tabara care il sustine pe seful Executivului, o a doua tabara cu sustinatori ai lui Ludovic Orban , actualul sef al PNL, si o a treia tabara a indecisilor.va prezinta mai jos cum arata batalia pentru controlul filialei PNL din Suceava.Astfel, favorit pentru obtinerea unui nou mandat in fruntea filialei judetene PNL Suceava este Gheorghe Flutur , actualul lider al organizatiei si baron al judetului inca din anul 2005. Acesta ocupa totodata si functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava si este unul dintre cei care au aparut in celebra lista de sustinatori ai lui Florin Citu . Tot de partea lui Florin Citu este si vicepresedintele Organizatiei Judetene a PNL Suceava si ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu . Nici Gheorghe Flutur si nici Bogdan Gheorghiu nu au la aceasta ora contracandidati la pozitiile pe care le ocupa in prezent in filiala judeteana PNL Suceava.Asadar, la o prima vedere, Florin Citu poate conta pe voturile liberalilor din Suceava, in contextual in care cei doi lideri care il sustin isi vor reinnoi mandatele la 1 iulie, cand vor avea loc alegerile in filiale. Surse liberale vorbesc, insa, despre faptul ca in realitate filiala este impartita in doua intrucat deputatul Nelu Balan este omul de incredere al lui Ludovic Orban si va face parte si el din comisia de organizare a Congresului intre membrii desemnati de Orban. Astfel ca, este posibil sa vedem o rasturnare de situatie si primarii influenti din Suceava sa joace cu Orban si nu cu premierul Florin Citu.De cealalta parte, primarul de Suceava, Ion Lungu, a fost reales, vineri, presedinte al Organizatiei Municipale Suceava a PNL. Este al VI-lea mandat de presedinte al Organizatiei Municipale Suceava:patru mandate din partea PNL si doua din partea PDL . "Astazi am avut onoarea sa candidez si sa fiu ales pentru un nou mandat de presedinte al Organizatiei Municipale a PNL Suceava.Este o mare onoare, dar si responsabilitate pentru mine, sa ne pregatim sa castigam ciclurile electorale din anul 2024", a declarat Ion Lungu.El le-a multumit presedintelui Organizatiei Judetene a PNL, Gheorghe Flutur, si prim- vicepresedintelui PNL Ioan Balan , prezenti la sedinta de alegeri, pentru sprijinul pe care i l-au acordat, si si-a felicitat colegii alesi in functiile de conducere. "Ii asiguram pe toti membrii organizatiei ca vom face tot posibilul sa ducem la indeplinire cele stabilite in sedinta de alegeri de astazi", a mai spus Ion Lungu, ti el unul dintre sustinatorii lui Florin Citu la sefia PNL.In sedinta de vineri organizatia municipala a stabilit si lista celor 21 de delegati la Conferinta judeteana de alegeri a PNL Suceava, din data de 1 iulie 2021.