Gheorghe Flutur: „Mă rog la Dumnezeu să se termine cât mai repede congresul ăsta”

"Îmi exprim regretul. Nu se poate să laşi trei luni de zile festivalul democraţiei care ne-a omorât. Am contribuit la breaking-news-uri toată vara. În loc să dureze o lună de zile totul, ca partid de guvern ământ, ne-am întins pe trei luni şi vedeţi cu ce consecinţe. Am greşit. Şi nu trebuia să greşim, dar poate învăţăm din asta ceva. Mai e puţin şi închidem această poveste“, a afirmat Gheorghe Flutur, susţinător al lui Florin Cîţu la şefia PNL.Potrivit lui Flutur, echipa care va câştiga la Congres trebuie să dea dovadă de înţelepciune şi “să facă eforturi să lase de la ei pentru unitatea PNL“."Este loc pentru fiecare, indiferent de opţiunea pe care o are. Mă rog la Dumnezeu să se termine cât mai repede Congresul ăsta“, a adăugat liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur.