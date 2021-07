Gheorghe Flutur, reales la conducerea PNL Suceava. A anuntat "sustinerea totala" pentru Florin Citu

Flutur a fost singurul candidat pentru functia de presedinte al PNL Suceava, iar dupa reconfirmarea in functie a multumit delegatilor pentru increderea acordata."Biroul Politic Judetean are o echipa de exceptie, crescand ponderea alesilor locali, in special a primarilor, din toate zonele judetului. In judetul Suceava, 57 de primari au castigat alegerile cu sprijinul PNL si 19 din cei 37 de consilieri judeteni sunt PNL. De asemenea, este de remarcat diversitatea profesiilor si ocupatiilor membrilor BPJ", a spus Flutur.Mesajul noii conduceri de la Suceava este de ''sustinere totala'' a lui Florin Citu la alegerile din 25 septembrie pentru functia de presedinte al partidului."Ne punem speranta in capacitatea premierului Florin Citu de a veni cu un suflu nou, ca presedinte, foarte necesar in vederea castigarii tuturor alegerilor din 2024 (...) Sunt convins ca vocea noastra, a liberalilor suceveni, va conta in PNL, iar prezenta astazi la Suceava a unei echipe numeroase de personalitati liberale arata aprecierea de care se bucura organizatia PNL Suceava in partid", a spus Flutur.Potrivit lui Flutur, PNL Suceava va avea un numar mare de delegati la congresul din 25 septembrie, fiind printre primele zece organizatii din tara.