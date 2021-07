În fața lui Orban, Gheorghe Flutur a explicat de ce îl susține pe Cîțu la președinția PNL

De la tribună, Gheorghe Flutur a declarat că dorește să transmită un mesaj candidaților la președinția partidului, Florin Cîțu și Ludovic Orban, ambii prezenți în sală „Sunt susținătorul lui Florin Cîțu și am multe argumente”, a afirmat Flutur, printre care a menționat că PNL este principalul partid în coaliție și are nevoie „de un prim ministru președinte de partid, să aibă mai multă forță și autoritate în negocierile dintr-o coaliție de guvernare”, a mai spus acesta potrivit publicației locale Monitorul de Suceava „Sunt convins că veți cântări bine și că, după 25 septembrie, primarii, talpa Partidului Național Liberal, vor avea front de lucru. Să vă bazați pe noi în alegerile din 2024”, a spus Flutur.El le-a amintit liberalilor că în doi ani și jumătate începe campania electorală și trebuie să se gândească „foarte serios” cum ies din congresul de alegeri și „cu ce se aleg românii, pentru că până la urmă primarii așteaptă proiecte concrete”.„Noi trebuie să dăm drumul la proiecte, să tăiem panglicile, să câștigăm alegerile din 2024, altfel rămânem vorbitori la microfon”, a declarat Flutur și le-a transmis colegilor săi de partid să nu fie zgârciți cu alocarea banilor europeni și a celor din bugetul național, să-i aloce inteligent, pentru a-și asigura 8 ani de guvernare.„Trebuie repede programe PNDL-uri sau cum s-or numi ele, programe pe bani europeni. În campanie , de foarte multe ori auzeam că m-am retras în Bucovina, despre poveștile de succes bine meritate, de la Clujul lui Emil Boc , pe care îl felicit cu tot dragul și de la Ilie Bolojan . De multe ori vorbeați și de Sibiu, vorbeați și de Arad și, cu voia dumneavoastră, și de Suceava, dar nu-i suficient. Nu trebuie să fim zgârciți la alocarea resurselor. Premierul Cîțu spunea astăzi – și spunea spunea bine, la Bihor, că or să fie aproape 80 de miliarde de euro în următorii 7 ani, bani europeni.Și mai mult de atât, vor fi bani din bugetul național alocați. Trebuie să-i alocăm inteligent, ca să ne gândim minimum 8 ani la guvernare, dar pentru asta trebuie să ne grăbim să dăm drumul la proiecte”, a fost mesajul „de ținut minte”, după cum a spus el însuși, al lui Gheorghe Flutur. De asemenea, el l-a felicitat „pentru performanță” pe Lucian Bode, despre care a afirmat că este „un om de excepție”, căruia îi vede „un mare viitor politic”.La evenimentul de la Sălaj au fost prezenţi premierul Florin Cîţu, preşedintele PNL, Ludovic Orban , prim-vicepreşedintele Raluca Turcan , alţi lideri ai PNL și preşedinţi ai unor filiale din țară. Actualul ministru de Interne Lucian Bode a fost singurul candidat pentru funcţia preşedinte al filialei judeţene Sălaj a PNL, pe care o ocupă din 2014.