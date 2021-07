Fotografia trimisa de seful Garzii de Mediu Suceava unui cunoscut activist de mediu. Poza este insotita de mesajul "Te iubesc!"

Bosutar a prezentat imaginile in timpul unui Live pe Facebook , in care a vorbit despre taierile masive ilegale de lemn.Cu aceasta ocazie, activistul a pomenit despre proaspat infiintata Garda Forestiera Nationala, o institutie dubioasa care ar urma sa supravegheze garzile forestiere din fiecare judet. Garda Forestiera Nationala a fost aprobata printr-o ordonanta de guvern emisa pe 30 iunie 2021 . Conducerea va fi asigurata de un inspector general cu rang de secretar de stat.Mai multe surse arata ca in carti pentru sefia noii institutii este Mihai Gasparel, actual sef al Garzii Forestiere Suceava.Gasparel, unul dintre cei mai longevivi functionari publici romani din sectorul forestier, a fost asociat de-a lungul cu mai multe scandaluri legate de furtul de lemn din padurile Bucovinei.Activistii de mediu locali au acuzat chiar ca masini ale Garzii de Mediu Suceava au fost folosite pentru transporturi ilegale de lemn ale unor potentati locali din industrie.Gasparel este finul lui Gheorghe Flutur , presedintele Consiliului Judetean Suceava, privit ca un protector al sefului de Garda de Mediu. Baronul local liberal de Suceava este cel care l-ar fi propulsat pe protejatul sau spre sefia Garzii de Mediu Nationale.Bosutar prezinta mai multe conversatii pe care le-au avut cu Gasparel de-a lungul timpului, in care-i sesiza furturi de lemn si care n-au condus la niciun rezultat.Printre altele, activistul a prezentat si o fotografie primita de la Mihai Gasparel, in care acesta apare intins la soare.Mesajul este insotit de mesajul "Te iubesc!". Bosutar admite ca este posibil sa fi fost destinatarul gresit al respectivului mesaj.