Alegeri prezidentiale 2014: Ce avere are Gheorghe Funar

Gheorghe Funar, candidat independent la Presedintia Romaniei, are un apartament, o casa, mai multe terenuri, dar si depozite bancare.

Potrivit declaratiei de avere depuse la Biroul Electoral Central, sotia sa, Sabina Funar, a mostenit in 2007 un teren agricol in judetul Bistrita Nasaud, de 5 hectare, un teren forestier in acelasi judet de 0,93 ha si un teren intravilan de 0,20 hectare in judetul Mures.

Totul despre candidatul Gheorghe Funar

Gheorghe Funar - Ce promite

De asemenea, Gheorghe Funar si sotia mai au un teren de 0,86 hectare, in judetul Cluj, dobandit prin donatie.

Gheorghe Funar - De ce vrea sa fie presedinte

Cei doi soti au cumparat in 1975 un apartament in Cluj, de 85 mp, iar in 2012 au primit prin donatie o casa de vacanta, in acelasi judet, de 200 mp.

Candidatul independent la presedintie are si depozite bancare: la CEC Cluj Napoca de 111.000 lei, la BCR Bucuresti si Cluj Napoca de 60.000 lei si la Banca Transilvania Cluj Napoca de 57.000 lei.

Alegeri prezidentiale: Gheorghe Funar si-a depus candidatura

Ads

Mai are si "fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare", la BCR Bucuresti, de 23.000 de euro.

In declaratia de avere, Gheorghe Funar precizeaza ca sotia sa a realizat in ultimul an fiscal incheiat venituri de 116.000 de lei, in calitate de consilier la Curtea de Conturi, si de 36.000 de lei ca profesor universitar la USAMV Cluj-Napoca.

De asemenea, Gheorghe Funar a primit anul trecut o pensie de 23.000 de lei, iar Sabina Funar de 32.000 de lei.

Ads