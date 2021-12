Șase ani fără Gheorghe Gruia: de ce îl urmărea pe Ceaușescu cel mai mare handbalist al lumii

Gheorghe Gruia a fost o legendă a semicercului. De două ori campion mondial cu naționala României, Gruia a primit și titlul de cel mai mare handbalist al tuturor timpurilor.

Gheorghe Gruia a murit în urmă cu 6 ani, pe 9 decembrie 2015, la vârsta de 75 de ani. S-a stins din viață la Mexico City, acolo unde emigrase încă din 1978.

Se stabilise acolo după ce s-a rugat mult timp de autoritățile vremii să fie lăsat să plece. Comuniștii i-au cerut să se lase de handbal, pentru a fi siguri că nu mai joacă pentru altă echipă.

“Mexicanii aveau atunci un preşedinte, al cărui frate a fost pus să conducă sportul din ţară. Iar el a vrut să revoluţioneze sistemul aducând cadre din ţările cu cele mai bune rezultate. A luat americani la atletism, rusoaice la gimnastică, şi tot aşa. La handbal, a întrebat: Cine sunt cei mai buni din lume? Românii, că aveam patru titluri mondiale. Ok, hai să luăm un român! Şi aşa am ajuns în Mexic, în 1978, după cinci ani de când mă lăsasem de handbal. În timpul acesta am fost profesor la Academia Militară”, povestea Gheorghe Gruia într-un interviu acordat Adevărul în 2014.

Gruia și Mircea Lucescu îl pândeau pe Ceaușescu pentru a-l ruga să-i lase să plece. “Ştiţi ce ajunsesem să fac? Mircea Lucescu se interesa când iese Ceauşescu prin Herăstrău, că mai ieşea şi el la o mişcare, apoi mă suna. Hai George, că iese şeful diseară! Şi hop şi noi. Ăştia din garda lui ne întrebau: Ce faceţi măi băieţi?. Uite şi noi la o alergare, ne antrenăm suplimentar. Noi vroiam de fapt să vorbim cu el, să-l rugăm să ne lase să plecăm din ţară, că nu eram sigur dacă cererile noastre ajung la el. Securiştii nu ne credeau şi zâmbeau. Ce naiba să căutăm noi la antrenamente în Herăstrău? Dar nu prea îl prindeam pe Ceauşescu, ba ieşea coana Leana, ba alţi miniştri”.

