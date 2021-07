Gică Hagi, furios pe arbitraj după prima partidă din campionat! "Am avut penalty clar"

"I-am felicitat pe jucători, au făcut un meci fantastic. Câteodată mai trebuie să şi lupţi. Am întâlnit şi un adversar care joacă bine acasă, trebuia să ţinem mai mult de minge, nu am făcut-o. La începutul meciului am avut trei copii de 2002-2003 şi apoi au venit ceilalţi care nu încă sunt pregătiţi sută la sută.Dacă rămâneam în 11 aveam poate şi noi şansa noastră. Cu doi în minus, a trebuit numai să ne apărăm, să ţinem de rezultat. E un punct bun. (n.r. - dacă s-a speriat de accidentarea lui Dănuleasă) Absolut. Dar e OK. Asta e, a avut ghinion săracul . Dar... nu vreau... mai bine tac. În prima repriză, am avut penalti clar la Larie. Dacă nici ăla nu e penalti, ne lăsăm de fotbal. Din păcate unele lucruri nu se văd", a declarat Hagi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Antrenorul gazdelor, Laszlo Balint, a declarat că este frustrant faptul că echipa lui nu a reuşit să se impună deşi a avut doi jucători în plus în finalul meciului."Este început de campionat , până la urmă e un punct în dreptul nostru. Dar ţinând cont şi de desfăşurarea evenimentelor din a doua repriză, când am fost la în dublă superioritate la un moment dat, e un pic frustrant că nu am reuşit să fructificăm una dintre ocazii. Mă bucur că am reuşit să blocăm echipa Viitorului, o echipă de posesie, căreia îi place să aibă controlul jocului prin posesie.Am început meciul foarte bine, cu ocazie în secunda zece. Cred că băieţii au făcut tactic un meci foarte bun, dar ne-a lipsit golul, poate ne-au lipsit acea dezvoltare a atacului pe zonele laterale, în special când eram în superioritate.Le mulţumesc suporterilor pentru atmosfera creată, ne era dor de această atmosferă, avem acea formă de tristeţe că nu am putut să câştigăm, să-i facem fericiţi pe deplin, dar sper că din punctul de vedere al atitudinii sunt mulţumiţi de cum au evoluat băieţii", a spus Balint.UTA a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, duminică, pe teren propriu, cu Farul Constanţa, în prima etapă a sezonului 2021/2022 al Ligii I.În minutul 77, Dănuleasă s-a ciocnit, la un duel aerian, cu Roger de la UTA şi jucătorul Farului a rămas întins pe gazon. Jucătorii celor două echipe au făcut imediat semne disperate pentru intervenţia medicilor. Dănuleasă a fost scos pe targă de pe teren. Meciul a fost oprit mai multe minute şi Farul a rămas în nouă jucători, deoarece Dussaut fusese eliminat anterior şi Hagi efectuase toate schmbările.