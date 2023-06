Hagi, multumit de jocul elevilor sai

Antrenorul Stelei, Gica Hagi, s-a aratat foarte multumit de jocul prestat de elevii sai in meciul Steaua - AEK Atena, disputat luni seara.

"Sunt foarte multumit de joc. Puteam marca mai mult. O sa vedeti in timp o echipa Steaua puternica, agresiva, care va pasa bine. Rezultatele ma intereseaza mai putin in aceasta perioada", a declarat Hagi.

Vice-campioana Romaniei, Steaua Bucuresti, a remizat, luni seara, scor 1-1, goluri Rivaldo (AEK) si Gurita (Steaua), in meciul amical disputat in companiei formatiei elene AEK Atena, in cadrul stagiului de pregatire din Olanda.

In cele patru meciuri disputate in turneul de pregatire din Olanda, Steaua a inregistrat trei rezultate de egalitate: 2-2 cu polonezii de la Belchatow si 0-0 cu bulgarii de la Levski Sofia si, luni seara, cu AEK Atena, scor 1-1.

Urmatorul si ultimul meci al Stelei din cadrul turneului disputat la Mierlo, in Olanda, va avea loc miercuri, in compania formatiei olandeze Willem II Tilburg.

