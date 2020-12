Hagi, dorit in strainatate ca antrenor. Ce echipe il vor

Patronul echipei constantene este dorit de mai multe echipe din strainatate, insa, deocamdata, nu vrea sa faca pasul."Imi doresc sa fie un proiect bun. M-am dus foarte jos si e nevoie de timp sa ajung la cei mari. Vreau sa am un manager care sa umble pentru mine.Eu sunt deschis, asta e primul pas. Am avut oferte extraordinare din Golf si din Rusia, dar nu mi-am dorit", a spus Hagi la emisiunea "Marius Tuca Show".Patron in liga 1, Hagi isi canalizeaza acum atentia catre Academia sa de Fotbal, de la Ovidiu.La prima echipa l-a pus antrenor pe Mircea Rednic , iar el isi concentreaza atentia catre juniorii sai.Conform unosr surse Ziare.com Hagi vrea sa ajunca cat mai departe cu echipa sa in Youth League, Champions League la nivel de juniori Malaele este ultimul nume pe care Hagi il vinde in strainatate. Galatasaray deja a facut o oferta pentru fotbalistul de 17 ani si transferul are mari sanse de reusita.CITESTE SI: