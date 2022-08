Fanii lui Galatasaray s-au saturat de Hagi: Sa plece!

Posibila demitere a lui Gheorghe Hagi de la Galatasaray este subiectul numarul 1 din Turcia, indepartarea tehnicianului roman fiind dorita chiar si de fanii "Cim-Bom".

Ultimul sondaj realizat de publicatia Fotomac releva ca "Regele" a pierdut si sprijinul care care, in urma cu cateva luni, il asteptau cu fast la Istanbul.

Aproximativ 75% din cei aproape 20.000 de fani care au participat la sondaj sunt de parere ca Gheorghe Hagi nu mai reprezinta o solutie pentru Galatasaray Istanbul.

Sub comanda lui Gica Hagi, Galatasaray a egalat recordul negativ de infrangeri intr-un sezon, 11 la numar, dupa ce a pierdut meciul cu Istanbul BB, scor 1-3.

Hagi a egalat un record negativ

Presa din Turcia a anuntat ca oficialii echipei de pe malul Bosforului vor sa-l instaleze pe Fatih Terim pe banca tehnica, dupa ce varianta Mircea Lucescu a cazut, acesta avand un contract ferm cu Sahtior Donetk.

Galatasaray i-a gasit inlocuitor lui Hagi

Hagi ar putea fi inlocuit cu Mircea Lucescu

Gica Hagi isi joaca postul miercuri seara, cand Galatasaray va intalni formatia Gaziatepspor in mansa secunda a sferturilor de finala din Cupa Turciei. In prima mansa, echipa la care joaca si Bogdan Stancu a fost invinsa, in deplasare, cu 2-3.

Hagi sta pe un butoi cu pulbere la Istanbul

In campionat, Galatasaray se afla pe un modest loc 10, la 19 puncte distanta de primele doua clasate, Fenerbahce Istanbul si Trabzonspor.

Partida Galatasaray - Gaziantepspor, programata miercuri de la ora 20:00, va fi transmisa in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.

