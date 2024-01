Hagi va avea un buget record la Galatasaray

Antrenorul roman Gica Hagi va avea la dispozitie, in 2011, un buget de transferuri de 100 de milioane de euro, suma record pentru Galatasaray Istanbul.

Potrivit Fotomac, o mare parte din bani vor veni de la noul stadion, Turk Telekom Arena, care va genera aproximativ 70 de milioane de euro din publicitate, sponsori, evenimente si abonamente vandute in avans pe mai multi ani.

Astfel, in cazul in care va salva actualul sezon si va ramane la Istanbul si in 2011, Gica Hagi poate folosi bugetul generos in construirea unei echipe competitive.

Asa cum a declarat la instalarea in functie, "Regele" va promova multi tineri de la echipa a doua, dar va apela si la transferuri pentru a inregimenta jucatori cu experienta.

Fostul mare international a debutat cu o remiza pe banca celor de la Galatasaray, scor 0-0, in deplasare, cu Fenerbahce.

Formatia de pe Ali Sami Yen trece printr-o perioada mai putin fasta, avand un debut slab de sezon, dupa ce anul trecut n-au contat in lupta pentru titlu. Dupa 9 etape, Galatasaray ocupa locul noua in Superlig, cu 13 puncte.

In etapa urmatoare, trupa pregatita de Gheorghe Hagi va primi vizita celor de la Antalyaspor.

C.F.

