Gică Hagi a anunțat care e noul obiectiv de la Farul, după eșecul cu CFR Cluj: "Am avut dreptate!"

Gheorghe Hagi, antrenorul echipei campioane, Farul Constanţa, recunoaşte că formaţia sa şi-a schimbat obiectivul după înfrângerea suferită luni, la Cluj, 1-3 cu CFR. Farul nu se mai gândeşte acum la titlu, ci doar la calificarea în play-off.

„Un început echilibrat, ştiam că întâlnim o echipă puternică acasă, cu un joc vertical, puternică la faze fixe. După gol, nu ne-am mai apărat aşa de bine. Defensiv am făcut un meci slab, ofensiv ne-am mişcat, dar trebuia să facem mai multe.

Trebuie să găsim răspunsuri, trebuie să ne apărăm mai bine. Ca să funcţioneze atacul, trebuie să ai mingea. Nu am controlat meciul, am făcut doar anumite lucruri. CFR a fost agresivă, noi ne-am mişcat puţin şi de aici au venit problemele. Sunt 6 jucători care au lipsit, dar nu vorbim acum despre ei. E doar o înfrângere, care ne doare, dar mergem înainte. Trebuie să strângem rândurile pentru că drumul e lung. Eu v-am spus de mult că noi nu o să fim în lupta pentru titlu. Am avut dreptate! Acum ne rămâne să ne luptăm pentru intrarea în play-off”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa CFR Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă.

