Gica Hagi si Gica Popescu nu vor sa mai auda de EURO 2020 dupa ce au fost umiliti la primul meci de la Bucuresti. Ce decizie au luat

Cei doi au luat o decizie surprinzatoare pentru partida a doua de la Bucuresti, Ucraina - Macedonia de Nord.Trimisi la tribuna 2, Hagi si Popescu nu au de gand sa onoreze invitatia FRF si nu vor merge la meciul de joi, de la EURO 2020, de pe National Arena, scrie sport.ro Fostii fotbalisti din Generatia de Aur au fost suparati rau dupa ce au vazut din mijlocul fanilor primul meci de pe National Arena, Austria - Macedonia de Nord. Asta in conditiile in care tribuna oficiala de pe stadion era intesata de oameni politici si sefii din FRF.FRF anuntase printr-un comunicat oficial ca au fost suplimentate locurile in sectorul VIP pentru urmatoarele meciuri de la EURO 2020, de la Bucuresti.