Gica Hagi si Gigi Becali s-au imprietenit datorita unei dansatoare. Cine este femeia care i-a innebunit pe cei doi machedoni

Cei doi s-au intalnit prima data datorita unei balerine, iar peste ceva timp, Hagi avea chiar sa-i boteze fetele lui Becali. Patronul FCSB a povestit la inceputul anilor 2000 cum l-a cunoscut pe fostul capitan al echipei nationale.Totul se intampla la mijlocul anilor 1980, cand Hagi venise de putin timp in Bucuresti si luase contact cu lumea mondena a acelor vremuri din perioada comunista."L-am cunoscut in Bucuresti,la hotelul Nord. Domnul Hutu (n.r. fostul patron de la Foresta Falticeni) avea o discoteca acolo. Hagi se intalnea cu o fata care era balerina,Vali Tanase, pe care o cunoastem eu mai de mult timp. Intr-o zi vine si-mi spune: Gigi, ma intalnesc in seara cu cel mai tare machedon. Ma intalnesc cu el la discoteca, la Nord, se intra pe valuta, 2 dolari intrarea...Si zice: hai sa ti-fac cu cunostinta cu Hagi. Si de atunci am ramas prieteni", a povestit Becali intr-o emisiune a lui Florin Calinescu Sursa video: Youtube / Gazeta Sporturilor Gigi Becali si Gica Hagi au avut o relatie tumultoasa de-a lungul timpului. De la prietenie au trecut la scandaluri si cearta. Se intampla in vremea cand Hagi o antrena pe Steaua si a fost dat afara de Gigi Becali.Totul a fost dat uitarii si cei doi au facut afaceri profitabile in fotbal in ultimii ani.Gigi Becali a cumparat de la FC Viitorul , echipa lui Hagi, multi jucatori pe care a platit aproape 10 milioane