Ianis, critic la adresa fotbalistului Gheorghe Hagi

Mijlocasul care in urma cu cateva zile a semnat cu Rangers afirma ca Gica Hagi n-ar fi fost folosit niciun minut de antrenorul Gica Hagi deoarece "facea ce voia pe teren"."Incerc sa fac comparatii cum ar fi fost Gheorghe Hagi jucatorul sa il fi avut pe Gheorghe Hagi antrenorul, nu juca nici un minut Gheorghe Hagi jucatorul. Am vorbit si cu el intrebati-l sa vedeti, nu mai venea, facea ce voia pe teren, chiar vorbeam cu el", a spus Ianis la Telekom Sport "Bine, intr-adevar era si un alt stil, fotbalul era fioarte mult unu la unu, era foarte mult pe individual, acum e mult mai tacticizat, trebuie sa stai in blocul echipei, de acolo sa faci in zona ai a ta", a completat jucatorul lui Rangers.Gica Hagi este considerat cel mai bun fotbalist roman din istorie.In cariera sa, Gica Hagi a jucat pentru Farul Constanta, Sportul Studentesc, Steaua Bucuresti, Real Madrid, Brescia, Barcelona si Galatasaray.In nationala Romaniei, Hagi a strans 124 de selectii si a marcat 35 de goluri.