Gica Hagi a batut palma, sambata, pentru transferul fiului sau, Ianis, dar si al mijlocasului Tudor Baluta.

Reputatul jurnalist italian Gianluca Di Marzio anunta ca Gica Hagi a acceptat o oferta venita de la Genoa pentru cei doi jucatori.

3 milioane de euro ar fi suma pe care Genoa o va plati pentru Ianis Hagi si Tudor Baluta, care vor ramane insa la Viitorul pana la sfarsitul acestui sezon.

Daca mutarea se va perfecta, pentru Ianis va fi cea de-a doua experienta in Italia, dupa ce s-a aflat in lotul Fiorentinei timp de un an si jumatate. A prins insa doar cateva minute in Serie A.

"Genoa nu se opreste din transferuri. Dupa ce a pus mainile pe Radovanovic, e foarte aproape sa aduca si doi tineri jucatori. Formatia rossoblu finalizeaza in aceste momente transferurile lui Ianis Hagi (fiul lui Gheorghe, care a avut o experienta italiana la Fiorentina) si al lui Tudor Baluta. Ambii sunt tineri si provin de la Viitorul", anunta Gianluca Di Marzio pe site-ul sau.

"Cei doi vor ramane la Viitorul pana la sfarsitul acestui campionat, pentru ca apoi sa ajunga in Italia, unde vor disputa si Campionatul European under 21 cu Romania. Doua achizitii de viitor pentru Preziosi, care a investit 3 milioane de euro in cei doi jucatori", continua acesta.

Ianis Hagi are 20 de ani, iar pana acum in acest sezon a disputat 24 de meciuri si a marcat 9 goluri.

De partea cealalta, Tudor Baluta are 19 ani si a jucat 21 de meciuri in acest sezon pentru Viitorul, reusind doua goluri.

