Reactia lui Gica Hagi dupa transferul lui Ianis Hagi la Rangers

Ziare.

com

"Regele" se declara fericit ca fiul sau a ajuns la un club cu o mentalitate invingatoare si unde va fi antrenat de un antrenor precum Steven Gerrard."Rangers e un club foarte mare, cu o istorie bogata si traditie in Europa. Un club cu o mentalitate castigatoare, cu suporteri fantastici, pe care orice alta echipa si i-ar dori. Suntem fericiti ca a semnat si toate lucrurile enumerate mai sus il vor ajuta pe Ianis sa devina mai bun. I-am spus ca e clubul ideal pentru el", a spus Hagi intr-un interviu acordat publicatiei scotiene Heart and Hand "Ianis a fost dorit de antrenor. Steven Gerrard a fost un jucator excelent, un lider, iar acum este un antrenor castigator, cu o mentalitate de invigator. Ianis va avea cu siguranta multe de invatat de la el si il va ajuta sa progreseze mult din punct de vedere mental, tactic si fizic", a adaugat fostul mare jucator.In incheierea interviului, Hagi a fost rugat sa-i faca o scurta descriere lui Ianis."Ianis e un jucator puternic, foarte talentat si una dintre calitatile sale principale este ca-i place presiunea. Il motiveaza. In plus, Ianis e un jucator cu o foarte buna tehnica individuala cu ambele picioare, e creativ si are personalitate in joc", a conchis Hagi.3,4 milioane de euro a platit Rangers pentru a-l transfera definitiv pe Ianis Hagi de la Genk.I.G.