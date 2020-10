Amintiri cu Gica Hagi la nationala. "Era un copil cand a venit prima data. Eram in Ecuador, intr-un autocar de ala vechi"

"Era un copil, cred ca avea 18 ani. L-a adus nea Mircea Lucescu la nationala... Eram in Guayaquil, in Ecuador cu echipa si a stat langa mine intr-un autocar de ala vechi si m-a intrebat ce poate sa faca cand oboseste.Am vrut sa-l luam langa noi, grupul de la Craiova. Chiar voiam sa-l aducem la Craiova in perioada cand Ilie Balaci s-a accidentat. Hagi a luat si examenul la Craiova, la facultate, dar pana la urma nu a venit. Eu cred ca puteau sa joace si Hagi si Balaci in aceeasi echipa", a spus Ticleanu la PROX.Gica Hagi a debutat la 18 ani, la echipa nationala, in 1983, int-un meci impotriva Norvegiei.