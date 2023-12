Dinu "Vama" se ia de Hagi: Nu l-am vazut pe Zidane sa critice nationala Frantei

Dinu Gheorghe, presedintele Rapidului, a sarit in apararea lui Razvan Lucescu in conflictul acestuia cu Gica Hagi.

"Vama" a dat exemplul Frantei, care s-a facut de ras la ultimele turnee finale, dar care a scapat de criticile marilor fotbalisti ca Zidane.

"Din punctul meu de vedere, aceste atacuri la adresa lui sunt justificate, iar din punctul altora nu sunt justificate. Eu sunt surprins, pentru ca Franta, care este o putere mondiala, la ultimele doua turnee finale s-a facut de ras total. Si eu nu l-am vazut pe Zinedine Zidane, unul dintre cei mai mari jucatori ai lumii, sa critice pe cineva de la echipa nationala a Frantei.

Dar noua, romanilor, ne place sa criticam, nu sa construim. Daca Razvan a gresit, va plati prin cariera lui, nu prin altceva. Dar, eu sunt convins ca va reusi si ca vor fi multi suparati in noiembrie anul viitor. Eu ma astept ca fostii mari jucatori sa vina cu idei bune, sa construim ceva in fotbalul romanesc, cu Razvan sau fara el. Dar probabil ca este mai important sa daramam", a spus Dinu Gheorghe in fata jurnalistilor.

Razvan Lucescu a fost atacat dur de Gheorghe Hagi si Gica Popescu, cei doi fosti lideri ai "Generatiei de Aur" reprosandu-i rezultatele slabe si declaratiile din ultima perioada.

M.D.

