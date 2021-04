Salvarea Romaniei vine tot de la Hagi. "Regele" propune un fotbalist talentat la fel ca Messi si despre care se spune ca va fi cel mai bun din istorie. Barca si Juve l-au ochit deja. VIDEO

Dupa ce i-a dat pe Florin Coman, Razvan Marin sau Ianis Hagi , patronul de la FC Viitorul pregateste sa debuteze un nou jucator, despre care se spune ca ar putea fi cel mai mare fotbalist roman din istorie.Ianis Malama are are doar 16 ani si seamana leit cu Leo Messi.Tanarul fotbalist este stangaci, tehnic, foarte rapid si in plus loveste mingea bine si cu piciorul drept.Gica Hagi are numai cuvinte de laude despre jucator si ii prevede un viitor fantastic.Ianis Malama a fost adus la Academia de fotbal a "Regelui" de la Juventa Colentina.Tanarul a debutat in liga 3, pentru echipa a doua a clubului FC Viitorul, si deja a atras atentia marilor echipe de pe continent.Leipzig, Arsenal, Juventus, Barcelona AS Roma il urmaresc foarte atent pe Malama datorita calitatilor fantastice pe care le are."Am un jucator, la 2004, care e foarte bun. E aroman. Nu l-a vazut nimeni, l-am vazut doar eu. Cred mult in el. Nu a venit cu noi, dar era sa vina. E stangaci. O sa aiba adversarii viata grea cu el. L-am luat de la Juventus, e la noi acum. Il cheama Malama, e stangaci. Nu ca e bun, e extraordinar"", spunea Hagi despre in el, in urma cu ceva vremeSURSA VIDEO: Youtube / Scoutsourced