Hagi isi anunta revenirea la Steaua

Gica Hagi sustine ca va reveni candva la Steaua, deoarece e un club la care tine.

"Am avut oferte din tara, nu numai de la Steaua. Cred ca o sa ma intorc la acest club candva, e un club la care tin si la nevoie poate voi veni", a spus Hagi la Digi Sport.

"Regele" a fost prezentat oficial, vineri, ca noul antrenor al gruparii turce Galatasaray.

In varsta de 45 de ani, Hagi a pregatit-o pe Steaua in 2007, pentru cateva luni. Atunci, s-a certat cu Gigi Becali si si-a dat demisia la scurt timp de la instalarea in functie.

I.G.

Ads