Cuvinte mari din tabara lui Rangers pentru Gica Hagi

Michael Beale, antrenor la gruparea de pe Ibrox, isi aduce aminte cu placere de golul superb marcat de Gica Hagi in poarta Columbiei la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii."Ce jucator frumos a fost Gheorghe Hagi. Imi amintesc un gol incredibil inscris pentru Romania la Cupa Mondiala din 1994. Avem 13 ani si am stat treaz pana tarziu pentru acest meci. Jucatorii de picior stang sunt diferiti", a spus Beale, potrivit Inside Futbol 124 de selectii a strans Gica Hagi in nationala Romaniei, pentru care a marcat 35 de goluri.A jucat la trei Cupe Mondiale (1990, 1994 si 1998) si trei turnee finale europene (1984, 1996 si 2000).I.G.