"A intarziat cu painea la masa". Ce motive incredibile a invocat Gica Hagi la divort si cat a platit ca sa scape de sotie

Casatorit din 1995 cu Marilena, patronul de la FC Viitorul are o viata asa cum a visat. Ianis Hagi este campion in Scotia cu Rangers, iar fiica sa este o actrita cunoscuta a noului val al teatrului romanesc.Piesele cu tanara Kira Hagi in rolul principal se joaca cu sala arhiplina.Putini sunt cei care mai stiu ca Hagi nu este la prima sotie.Fostul capitan al nationalei a mai fost casatorit cu Leni Celnicu la inceputul anilor '90.Mariajul dintre cei noi a durat doar doi ani.Divortul lui Hagi fata de fosta sotie nu a fost atat de usor pe cat se astepta fotbalistul.El a fost cel care a initiat actiunea in instanta, invocand tot felul de motive."Pune miere in loc de zahar in cafeaua" sau ca "sotia a intarziat cu painea la masa" au fost argumentele pe care Hagi le-a scris in cererea de divort depusa la Tribunalul Constanta.Actiunea lui nu a avut sorti de izbanda, asa ca Hagi a mutat procesul la Oradea, Brasov si Bucuresti.Pana la urma, Hagi a avut succes si Tribunalul din Capitala i-a acceptat divortul.Leni Celnicu nu a ramas cu mana goala dupa mariajul cu fostul decar la nationalei.Ea s-a ales cu 300 000 de dolari de pe urma divortului.Imediat dupa despartirea de Leni Celnicu, Hagi a cunoscut-o pe Marilena Vlahbei, cea care i-a devenit sotie in 1995.