Echipa lui Hagi, la un punct de promovarea in Liga 1

Echipa patronata de Gica Hagi, Viitorul Constanta, este la un punct de promovarea in Liga 1.

In etapa cu numarul 28 a diviziei secunde, Viitorul a terminat la egalitate, scor 1-1, in derbiul cu FC Botosani, apropiindu-se si mai mult de prima liga.

Cu doua etape de final, echipa lui Hagi este lider in Seria 1 a Ligii 2, cu 55 de puncte. In cursa pentru promovare mai sunt CSMS Iasi, locul secund cu 55 de puncte, si Delta Tulcea, locul 3 cu 53 de puncte.

Totusi, Viitorul are un mare avantaj pe acest final de sezon - faptul ca Victoria Branesti, echipa pe care constantenii ar fi trebuit s-o intalneasca in etapa 29, s-a retras din campionat. Astfel, echipa "Regelui" va castiga cu 3-0 la "masa verde" si va mai avea nevoie de o remiza in ultima etapa, pe teren propriu cu Sageata Navodari.

Gica Hagi a anuntat ca formatia pe care o patroneaza se va bate la titlul de campioana in trei ani de la promovarea in Liga 1.

Clasamentul Seriei 1 din Liga 2:

1. Viitorul Constanta 55 puncte

2. CSMS Iasi 55 puncte

_______________________

3. Delta Tulcea 53 puncte

4. Sageata Navodari 49 puncte

5 FC Botosani 44 puncte

Primele doua clasate promoveaza in prima liga.

M.D.

