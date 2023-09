Gica Hagi anunta ca pleaca de la Viitorul: Mai am doua dorinte

Gica Hagi a anuntat ca a hotarat sa plece de la Viitorul Constanta la finalul acestui sezon.

Regele spune ca isi cauta de zor echipa in strainatate, fiind convins ca are toate calitatile pentru a face performanta la nivel inalt.

"Mai am doua dorinte: Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa, si o echipa nationala. Voi munci sa se implineasca si vom vedea ce va fi. Am o experienta, am iesit campion la juniori, la seniori, ce pot sa fac mai mult?

Am discutii, sunt dispus sa incerc o experienta la o echipa competitiva, una buna, care sa faca performanta, sa castige", a spus Hagi la Digi Sport.

In afara Romaniei, Gica Hagi a antrenat deja formatiile Galatasaray Istanbul si Bursaspor.

Ca selectioner, Hagi are o singura experienta de scurta durata pe banca nationala a Romaniei.

Turcia, Rusia sau Spania sunt destinatiile posibile pentru Hagi din vara.

