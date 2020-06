Gica Hagi ii raspunde fostului antrenor al lui Genk: Ii transmit doar un singur lucru

Ziare.

com

Hagi a afirmat ca Genk nu s-a purtat corect cu Ianis si l-a criticat pe Mazzu pentru ca nu l-a mai folosit."Ianis cat a stat cu mine a fost cel mai bun. Nu stiu la cine s-a referit, nu stiu ce vrea sa zica. Ii transmit doar un singur lucru. A inceput bine cand a zis ce a vazut la Ianis, dar intrebarea mea este de ce nu a mai jucat Ianis din luna octombrie la ei? Asta e intrebarea mea cea mai mare. Greu sa gasim raspuns astazi maine pentru ca nu o sa le spuna niciodata. Eu am raspunsurile.Ianis a fost cel mai bun jucator de pe teren in luna septembrie in toate meciurile. Apoi a disparut. De ce? De ce? N-a mai jucat nici 5-7 minute. Sunt lucruri care nu au nimic in comun cu fotbalul. Tot publicul s-a intrebat timp de 2 luni de ce nu joaca Hagi si nimeni nu dadea raspunsul. Vazand lucrul acesta, a luat decizia sa se duca sa joace", a spus Gica Hagi la Telekom Sport.In luna aprilie, Felice Mazzu declara faptul ca Ianis are probleme din cauza anturajului sau."Singura problema a lui Ianis este ca anumite personaje din jurul sau ar trebui sa invete sa fie rabdatoare", a afirmat Mazzu.Ianis a fost cumparat recent de Rangers de la Genk cu 3.5 milioane de euro.C.S.