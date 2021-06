Afacerii verii in Liga 1! Farul Constanta a dat 6 jucatori la Chindia si a luat un portar de la Targoviste. Ce zice Gica Hagi despre strategia de transferuri

"Regele" si-a luat portar de nationala , pe Aioani de la Chindia. In schimbul lui, Hagi a trimis 6 jucatori la formatia din Targoviste: Paul Iacob, Marco Dulca, Tiberiu Capusa, Catalin Cabuz, Razvan Matis si Florin Haita. Pe primii patru fotbalisti i-a cedat definitiv la Chindia, iar pe ultimii doi jucatori i-a imprumutat la Chindia"Daca noi suntem acoperiti pe anumite posturi, am luat un jucator bun acolo unde aveam nevoie. Este o decizie pe care ne-o asumam, cautam jucatori pe posturile lipsa.Cei care au plecat si-au dorit sa joace constant in Liga 1 . Deocamdata sunt multumit de lot, dar vom vedea ce mai urmeaza", a spus Hagi la Digisport, imediat dupa amicalul cu Rapid. Marian Aioani , Ionut Larie si Adi Petre sunt transferurile pana acum la Farul.