Gica Hagi, o noua reactie ferma despre suspendarea campionatului: "De ce altii au oprit totul?"

Ziare.

com

Fosta leganda a fotbalului romanesc spune ca actualul sezon nu ar mai fi trebuit sa se reia si ca Romania ar fi trebuit sa ia exemplul unor tari mari si sa intrerupa definitiv competitia."Avem si noi dreptul sa nu intelegem anumite lucruri care se intampla pe aici, de ce olandezii, belgienii si scotienii nu joaca si noi jucam? Sau altii joaca, printre alte parti, cum sunt nemtii. Sunt niste intrebari. Voi vreti sa aruncati mingea in alta parte, dar sunt lucruri clare, care trebuie puse pe tapet. De ce unele tari joaca si altele nu joaca? Pentru ca sunt anumite interese, fiecare cum apasa pedala. De ce olandezii, scotienii si belgienii nu mai joaca? De ce au oprit jocul si s-au concentrat pe viitor?Eu as fi facut altfel si raman consecvent la opinia mea pe care v-am mai spus-o. Intr-o situatie grava, asa cum a fost, o epidemie mondiala, noi, Romania, care stam foarte prost din punct de vedere organizatoric, foarte prost, la nivel foarte slab, din toate punctele de vedere. Si financiar, si organizatoric, si ca infrastructura. Eu opream totul, incheiam definitiv acest sezon", a fost parerea ferma a lui Gica Hagi, spusa la televiziunea TelekomSport, la scurt timp dupa cele doua meciuri amicale dintre Viitorul si Craiova, disputate sambata.Primul meci oficial de la reluarea campionatului va fi vineri pe 12 iunie, cu partida de play-off dintre Botosani si Craiova.Viitorul a prins pentru prima data play-out-ul in Romania si va evolua duminica impotriva celor de la Poli Iasi Belgia, Olanda si Franta sunt trei dintre campionatele de top ale Europei care au decis ca sezonul sa fie incheiat definitiv si sa nu se mai reia, asa cum se intampla acum in Germania, de exemplu.Citeste si:D.A.